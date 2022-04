В окупираните части на Херсонска и Запорожка области "руснаците създават сепаратистки държави и въвеждат руската валута - рублата", обяви украинският президент Владимир Зеленски и призова отново за засилване на санкциите срещу Русия, включително върху целия й банков сектор и петролната индустрия.

Той каза, че руските войски в Южна Украйна извършват изтезания и отвличания и призова света да реагира на това, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Там са изградени помещения за изтезания, обясни снощи Зеленски във вечерно обръщение към нацията и посочи, че руснаците отвличат представители на местните власти.

Украинският президент отбеляза още, че хуманитарната помощ се краде, заради което има глад.

Зеленски съобщи, че планираната руска офанзива в Източна Украйна "ще започне в близко бъдеще". Той беше категоричен, че няма да отстъпи никакви територии в Донбас, дори с цената на мир. По думите му няма никакви гаранции, че Русия няма отново да нападне столицата Киев.

Външният министър Дмитро Кулеба коментира, че руснаците се готвят да сравнят Мариупол със земята и предупреди, че това може да се окаже край на всякакви преговори за уреждане на конфликта.

По-рано украинският президент заяви, че е разговарял с управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева за въпроси, свързани с финансовата стабилност на Украйна, както и за възстановяването на страната след войната, предаде Ройтерс.

Обсъдихме с управляващия директор на МВФ Георгиева въпроса, свързан с осигуряването на финансовата стабилност на Украйна и подготовките за възстановяването след войната. Ние имаме ясни планове за сега, както и планове за бъдещето. Сигурен съм, че сътрудничеството между МВФ и Украйна ще продължи да бъде продуктивно, написа снощи Зеленски в Туитър.

Георгива също потвърди в Туитър, че разговорът се е състоял. Тя благодаря на Зеленски за разговора и посочи, че подкрепата е важна за полагането на основите за възстановяването на модерна и конкурентноспособна Украйна.

Thank you @ZelenskyyUA for the very good call today. Continued economic support by Ukraine’s partners is essential to lay the foundations for rebuilding a modern competitive #Ukraine. https://t.co/QqCchEollS