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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна съвместно с Дания разработва проект за ескортиране на кораби в Черно море с помощта на различни видове дронове, които да ги защитават от руски атаки, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Русия - Украйна

Зеленски съобщи това по време на съвместен брифинг с датската министър-председателка Мете Фредериксен.

"Както знаете, Черно море в момента е блокирано. От изключително значение е да се осигури ескортирането на корабите за нуждите на земеделието. Това е въпрос на сигурност, тъй като Русия атакува с дронове, включително ирански, както и с различни видове ракети. Ситуацията е трудна. Те се опитват да унищожат всички кораби, независимо на коя държава принадлежат. Обсъждаме и работим по организирането на ескортиране на кораби с помощта на различни видове дронове. Това е един от новите ни проекти и сме много благодарни за тази възможност", заяви той.

Зеленски добави, че работата по създаването на европейска система за противоракетна отбрана срещу балистични ракети продължава от една година.

"Не можем да работим по този проект сами. Много сме благодарни на датската индустрия и на другите ни партньори. Надявам се, че тази зима ще тестваме първата нова европейска система за противоракетна отбрана и ще успеем да постигнем определени резултати. Всички имаме нужда от нея", заяви още той.

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Ден по-рано Дания обяви, че ще предостави нов пакет военна помощ за Украйна на стойност 4,8 млрд. датски крони (643 млн. евро).

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