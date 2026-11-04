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Украинският президент Володимир Зеленски удостои първата дама на САЩ Мелания Тръмп с ордена "Княгиня Олга" от първа степен за значителния ѝ принос към хуманитарната подкрепа за Украйна, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Русия - Украйна

Мелания Тръмп получи отличието за значителния си личен принос към оказването на хуманитарна помощ на Украйна, активната си дейност в областта на защитата на човешките права и благотворителността, насочена към спасяването на украински деца и граждани, пострадали от руската агресия, както и на хора, незаконно депортирани и принудително преместени от временно окупираните от Руската федерация украински територии.

Първата дама изигра водеща публична роля в инициирането и посредничеството за постигането на локално примирие в окупирания от Русия град Олешки в Херсонска област, което позволи провеждането на хуманитарна операция, се казва в изявлението на украинската президентска администрация.

Шестдневното прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп и с участието на папа Лъв Четиринадесети, имаше за цел да осигури възможност за доставка на хуманитарни помощи и евакуация на цивилни от града, разположен в близост до фронтовата линия. Според Първата дама на САЩ, която съобщи това в социалната мрежа Екс, по време на операцията са били евакуирани близо 800 души.

Освен това Марк Бекман, неин специален старши съветник, също беше удостоен с отличието "Златно сърце". Той координира операцията в Олешки. Наградата му е присъдена за значителния му личен принос към предоставянето на хуманитарна помощ на украински граждани и подкрепата за усилията по спасяването и евакуацията на цивилни от временно окупираните украински територии.

По-рано първата дама на САЩ заяви, че утре ще бъде домакин на среща в Белия дом с представители на Украйна и Русия, на която ще бъде обсъдено споразумение за примирие в Олешки.

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