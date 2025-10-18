Украинският президент Володимир Зеленски каза, че все още се надява САЩ да дадат съгласието си да предоставят на страната му крилати ракети "Томахоук", след като вчера се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в Белия дом, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Тръмп

"Екипите ни работят по въпроса", каза украинският лидер в интервю за телевизия Ен Би Си. "Добре е, че президентът Тръмп не казва "Не", но засега не казва и "Да", допълни той.

Зеленски подчерта, че Украйна разчита на получаването на подобни оръжия с голям обсег, за да се защитава от руската инвазия, която продължава вече над три години.

Той отбеляза, че "томахавките" са чувствителен въпрос и за Москва, и добави, че по негово мнение руският президент Владимир Путин се страхува от предоставянето на подобни ракети на Киев.

Зеленски посети Вашингтон, за да иска одобрение за доставка на крилатите ракети, които биха позволили на Украйна да предприеме по-нападателни действия при отблъскването на руската инвазия.

Тръмп отдавна се двоуми по въпроса. Той показва готовност да го обсъжда, но същевременно многократно подчертава, че и САЩ имат нужда от това оръжие, затова не биха се лишили с лека ръка от запасите си от него. След срещата остава неясно какво точно е договорено по отношение на "Томахоук".

