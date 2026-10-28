В момента е в ход подготовка за нейното провеждане в средата на следващия месец в кулоарите АТИС

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В обръщение, излъчено днес, украинският президент Володимир Зеленски предупреди за възможно "преразпределение на сферите на влияние" между Русия, САЩ и Китай преди възможното провеждане на среща между лидерите на трите суперсили Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Цзинпин, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Срещата между руския, американския и китайския президент би била първата по рода си, а в момента са в ход подготовки за нейното провеждане в средата на следващия месец в кулоарите на срещата на високо равнище на организацията за Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), съобщи Москва. Президентът Тръмп вече изрази подкрепата си за събитието.

"Темите, които Китай, Русия и САЩ биха могли да обсъдят, на този етап не са ясно определени. Наистина не желаем тази среща да се превърне в повторение на Ялтенската конференция с последващо преразпределение на сферите на влияние", заяви Зеленски.

Ялтенската конференция, провела се през февруари 1945 г. на полуостров Крим между лидерите на САЩ, Великобритания и Съветския съюз, целеше да преструктурира международните отношения след Втората световна война чрез прекрояване на държавните граници, което доведе до разделението на Европа в два политически лагера. Тя остава в историята като символ на това как великите сили решават съдбата на по-малките нации без тяхното пряко участие, отбелязва АФП.

От няколко години Русия се опитва да издейства глобално споразумение от САЩ за архитектурата на сигурността в Европа и най-вече да прекрати разширяването на НАТО на изток към руските граници, което Москва смята за екзистенциална заплаха.

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"Мисля, че Русия желае тази среща да се проведе повече от всяка друга страна", подчерта Зеленски, като призова "да не се предоставя на Москва ново голямо дипломатическо предимство".

Наред с това, през ноември е насрочена среща между украински, американски и руски представители в Обединените арабски емирства, за да бъдат възобновени дипломатическите усилия за постигането на мир в Украйна, който бяха в застой от началото на тази година.

"Много бихме желали нашата среща в Абу Даби да се състои преди тази в кулоарите на АТИС", посочи украинският президент.

Киев се надява преди всичко да постигне сключването на морско примирие, за да гарантира сигурността на износа си на зърно, който е възпрепятстван от руските атаки в Черно море. Украинската страна се стреми да постигне и споразумение за прекратяване на огъня срещу енергийната инфраструктура преди началото на зимата.

Русия от своя страна отказва да сложи край на военните действия преди сключването на цялостно примирие.

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