Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

В обръщение, излъчено днес, украинският президент Володимир Зеленски предупреди за възможно "преразпределение на сферите на влияние" между Русия, САЩ и Китай преди възможното провеждане на среща между лидерите на трите суперсили Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Цзинпин, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Русия на Путин

Срещата между руския, американския и китайския президент би била първата по рода си, а в момента са в ход подготовки за нейното провеждане в средата на следващия месец в кулоарите на срещата на високо равнище на организацията за Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), съобщи Москва. Президентът Тръмп вече изрази подкрепата си за събитието.

"Темите, които Китай, Русия и САЩ биха могли да обсъдят, на този етап не са ясно определени. Наистина не желаем тази среща да се превърне в повторение на Ялтенската конференция с последващо преразпределение на сферите на влияние", заяви Зеленски.

Ялтенската конференция, провела се през февруари 1945 г. на полуостров Крим между лидерите на САЩ, Великобритания и Съветския съюз, целеше да преструктурира международните отношения след Втората световна война чрез прекрояване на държавните граници, което доведе до разделението на Европа в два политически лагера. Тя остава в историята като символ на това как великите сили решават съдбата на по-малките нации без тяхното пряко участие, отбелязва АФП.

От няколко години Русия се опитва да издейства глобално споразумение от САЩ за архитектурата на сигурността в Европа и най-вече да прекрати разширяването на НАТО на изток към руските граници, което Москва смята за екзистенциална заплаха.

"Мисля, че Русия желае тази среща да се проведе повече от всяка друга страна", подчерта Зеленски, като призова "да не се предоставя на Москва ново голямо дипломатическо предимство".

Наред с това, през ноември е насрочена среща между украински, американски и руски представители в Обединените арабски емирства, за да бъдат възобновени дипломатическите усилия за постигането на мир в Украйна, който бяха в застой от началото на тази година.

"Много бихме желали нашата среща в Абу Даби да се състои преди тази в кулоарите на АТИС", посочи украинският президент.

Тръмп обяви, че скоро ще бъде организирана среща между Путин и Зеленски
Виж още Тръмп обяви, че скоро ще бъде организирана среща между Путин и Зеленски

Киев се надява преди всичко да постигне сключването на морско примирие, за да гарантира сигурността на износа си на зърно, който е възпрепятстван от руските атаки в Черно море. Украинската страна се стреми да постигне и споразумение за прекратяване на огъня срещу енергийната инфраструктура преди началото на зимата.

Русия от своя страна отказва да сложи край на военните действия преди сключването на цялостно примирие.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Майката на Чарли и Алън от "Двама мъже и половина“: Продуцентите не пожелаха да ми увеличат заплатата Лайф
Майката на Чарли и Алън от "Двама мъже и половина“: Продуцентите не пожелаха да ми увеличат заплатат...
5917
Скандал след "Златната топка": Бащата на Ямал наплю жена в лицето Корнер
Скандал след "Златната топка": Бащата на Ямал наплю жена в лицето
13357
Радев обеща: Цените на тока и парното за бита няма да се променят до 1 юли 2027 г. Бизнес
Радев обеща: Цените на тока и парното за бита няма да се променят до 1 юли 2027 г.
7790
Изкуственият интелект и по-бързата реакция при заплахи във фокуса на Bulgarian Security Summit 2026 IT
Изкуственият интелект и по-бързата реакция при заплахи във фокуса на Bulgarian Security Summit 2026
3133
Син на обущар става папски архитект, президент на академия и пазител на кралската съкровищница Impressio
Син на обущар става папски архитект, президент на академия и пазител на кралската съкровищница
4285
Парите свършиха! "Безкрайният круиз" акостира безславно в Камбоджа Trip
Парите свършиха! "Безкрайният круиз" акостира безславно в Камбоджа
4454
Домашно гуакамоле без чесън: Точните пропорции за перфектния вкус Вкусотии
Домашно гуакамоле без чесън: Точните пропорции за перфектния вкус
807
Ретрограден Меркурий от 24 октомври до 13 ноември 2026 г.: влияние върху зодиите Zodiac
Ретрограден Меркурий от 24 октомври до 13 ноември 2026 г.: влияние върху зодиите
1260
Есента завзема позиции: Дъждовно и облачно в следващите дни Времето
Есента завзема позиции: Дъждовно и облачно в следващите дни
394