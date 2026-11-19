"Те имат достатъчно влияние, за да го спрат в една единствена среща", каза украинският президент

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Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че колегите му от САЩ и Китай - Доналд Тръмп и Си Дзинпин - биха могли да окажат натиск върху руския президент Владимир Путин, за да прекрати войната в Украйна, тъй като разполагат с достатъчно влияние, предаде Укринформ.

Зеленски направи това изказване в интервю за канала Ен Би Си Нюз, когато беше попитан какво би казал на Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин, ако присъстваше на срещата им в китайския град Шънджън.

"На първо място, всичко започва на бойното поле. Цялата война започва там и ако е възможно да се постигне напредък към установяването на мир, то бойните действия трябва да бъдат прекратени", подчерта Зеленски.

"Те имат достатъчно влияние, за да спрат Путин "в рамките на една единствена среща", каза украинският лидер, цитиран от "Укринформ".

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"Напълно ясно е как може да се постигне това, защото Китай и САЩ са достатъчно силни. Разбира се, ако те наложат санкции, или ако просто заявят, че ще ги наложат и спрат да търгуват с Русия, то това ще сложи край на войната", допълни украинският президент.

Днес в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо се очаква да се проведе тристранна среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия, припомня Укринформ.

На този фон Украйна отново удари Кримския мост и железопътното движение беше затворено, а Русия предприе нови атаки срещу Одеса.

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