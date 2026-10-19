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Украйна "отново изобщо не беше предупредена" от съюзниците си, преди Русия да нанесе удари с балистични ракети през изминалата нощ, заяви украинският президент в социалната мрежа Екс.

Русия - Украйна

"През нощта беше предприета поредната руска атака с балистични ракети, която премина на няколко вълни и отново изобщо не бяхме предупредени от нашите партньори", заяви Зеленски, като уточни, че Русия е изстреляла 16 балистични ракети срещу Киев и Киевска област.

По-рано кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщи, че са поразени наземната сграда на метростанция на левия бряг на града и на 25-етажен жилищен блок. 

"Руснаците атакуваха и с над 200 дрона от различни типове, включително и "Шахед" с реактивни двигатели, като атаките бяха насочени от Харковска и Днепропетровска област до Волинска, Ривненска и Одеска област. За съжаление, има загинали и ранени. Изразявам съболезнованията си на семействата и близките на убитите, а на ранените вече се оказва помощ", допълни украинският президент.

Той посочи също, че Русия е атакувала съоръжения на енергийната инфраструктура във Виницка, Волинска, Кировоградска, Киевска, Николаевска, Житомирска, Хмелницка, Харковска, Тернополска, Одеска и Ривненска област.

Само тази нощ щети са били нанесени на над 10 енергийни съоръжения, а най-малко 550 000 семейства са останали без електричество.

"Украйна никога не е желала тази война и ние приветствахме буквално всяка инициатива на нашите партньори за достойно прекратяване на тази война. Откликвали сме положително на всяко предложение за примирие. Русия обаче отново и отново отговаряше с балистични ракети, дронове "Шахед" и убийства. Путин не само не иска да прекрати тази война, той дори не желае да предприеме никакви стъпки, които биха могли да доведат до деескалация", подчерта украинският държавен глава.

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Зеленски заяви също, че когато доставките на ракети за украинската противовъздушна отбрана са блокирани, а действието на някои санкции срещу Русия бива забавяно, то в такъв случай "партньорите на Украйна отказват да признаят действителността".

По-рано днес в. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че руският президент Владимир Путин е предложил провеждането на среща на високо равнище следващия месец с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, за да се договори прекратяване на четиригодишния конфликт в Украйна при условия, благоприятни за Москва.

Позовавайки се на бивш служител на руското разузнаване, запознат с въпроса, "Уолстрийт Джърнъл" посочва, че предложението на Путин е било направено по време на телефонен разговор с Тръмп на 9 октомври, в рамките на който е била договорена и сделката за дизелово гориво между двете страни.

 

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