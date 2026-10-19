Зеленски: Съюзниците пак не ни предупредиха преди Москва да удари тази нощ
По думите на украинския президент Русия е изстреляла 16 балистични ракети срещу Киев
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Украйна "отново изобщо не беше предупредена" от съюзниците си, преди Русия да нанесе удари с балистични ракети през изминалата нощ, заяви украинският президент в социалната мрежа Екс.
Русия - Украйна
"През нощта беше предприета поредната руска атака с балистични ракети, която премина на няколко вълни и отново изобщо не бяхме предупредени от нашите партньори", заяви Зеленски, като уточни, че Русия е изстреляла 16 балистични ракети срещу Киев и Киевска област.
По-рано кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщи, че са поразени наземната сграда на метростанция на левия бряг на града и на 25-етажен жилищен блок.
"Руснаците атакуваха и с над 200 дрона от различни типове, включително и "Шахед" с реактивни двигатели, като атаките бяха насочени от Харковска и Днепропетровска област до Волинска, Ривненска и Одеска област. За съжаление, има загинали и ранени. Изразявам съболезнованията си на семействата и близките на убитите, а на ранените вече се оказва помощ", допълни украинският президент.
Той посочи също, че Русия е атакувала съоръжения на енергийната инфраструктура във Виницка, Волинска, Кировоградска, Киевска, Николаевска, Житомирска, Хмелницка, Харковска, Тернополска, Одеска и Ривненска област.
Само тази нощ щети са били нанесени на над 10 енергийни съоръжения, а най-малко 550 000 семейства са останали без електричество.
Another Russian ballistic missile attack came in several waves overnight, and once again, there was no early warning from our partners. They again targeted energy facilities and infrastructure, but a medical clinic, a school, a metro station, and ordinary residential buildings were also damaged. In total, the Russians launched 16 ballistic missiles in a deliberate attack on Kyiv and the Kyiv region. The Russians also launched more than 200 drones of various types, including jet-powered “shaheds,” with attacks spanning from the Kharkiv and Dnipro regions to the Volyn, Rivne, and Odesa regions. Sadly, there are casualties. My condolences to their families and loved ones. Those who were injured are receiving assistance. Overnight and this morning, Russia attacked energy facilities in the Vinnytsia, Volyn, Kirovohrad, Kyiv, Mykolaiv, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Kharkiv, Ternopil, Odesa, and Rivne regions. In this one night alone, more than 10 energy infrastructure facilities were damaged, and the lights went out for at least 550,000 families. Repair crews are working at the sites. Ukraine never wanted this war, and we have welcomed literally EVERY attempt by our partners to bring this war to a dignified end. We have responded positively to EVERY ceasefire proposal. Russia's response, time and again, has been ballistic missiles, “shaheds,” and killings. Putin not only doesn't want to end this war – he doesn't even want to take any steps toward de-escalation. EVERY ONE of our partners has experienced this firsthand when they heard Russia's refusals. And it is crucial to call things what they are. To call the aggressor an aggressor and help Ukraine defend lives. When deliveries of missiles for Ukraine's air defense are blocked while Russia is granted relief or delays in sanctions, this is, unfortunately, a denial of reality on the part of our partners. The reality is that the war continues, and it continues solely because of Russian strikes and Russia's desire to drag this war out. I thank everyone who recognizes this reality and helps Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2026
"Украйна никога не е желала тази война и ние приветствахме буквално всяка инициатива на нашите партньори за достойно прекратяване на тази война. Откликвали сме положително на всяко предложение за примирие. Русия обаче отново и отново отговаряше с балистични ракети, дронове "Шахед" и убийства. Путин не само не иска да прекрати тази война, той дори не желае да предприеме никакви стъпки, които биха могли да доведат до деескалация", подчерта украинският държавен глава.
Зеленски заяви също, че когато доставките на ракети за украинската противовъздушна отбрана са блокирани, а действието на някои санкции срещу Русия бива забавяно, то в такъв случай "партньорите на Украйна отказват да признаят действителността".
По-рано днес в. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че руският президент Владимир Путин е предложил провеждането на среща на високо равнище следващия месец с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, за да се договори прекратяване на четиригодишния конфликт в Украйна при условия, благоприятни за Москва.
Позовавайки се на бивш служител на руското разузнаване, запознат с въпроса, "Уолстрийт Джърнъл" посочва, че предложението на Путин е било направено по време на телефонен разговор с Тръмп на 9 октомври, в рамките на който е била договорена и сделката за дизелово гориво между двете страни.