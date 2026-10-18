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След кратко прекъсване САЩ възобновиха предоставянето на жизненоважна разузнавателна информация на Украйна, за да ѝ помогнат да се защити от руските ракетни удари, обяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Русия - Украйна

Украйна разчита на разузнавателната информация от САЩ, за да засича бързолетящите балистични ракети, които Русия изстрелва на вълни по нейните градове, добавя БТА.

В интервю за предаването "Среща с пресата" по телевизия Ен Би Си Зеленски заяви, че обменът на разузнавателна информация е бил прекъснат, но по-късно е бил възстановен.

"Много сме благодарни за това", каза Зеленски. "Сега всичко работи", добави той.

По-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон продължава да споделя разузнавателна информация, въпреки че представители на украинските власти твърдяха, че някои руски удари са били нанесени без предупреждение, отбелязва Ройтерс.

Освен това Зеленски заяви в интервю за "Блумбърг Нюз", че води преговори със специалните пратеници на Тръмп с цел организиране на нова мирна среща още тази седмица.

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Украинският президент заяви, че ще използва видеоразговор с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, за да обсъди възможната дата и място на срещата, и допълни, че преговарящите екипи на двете страни поддържат "практически непрекъсната връзка".

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