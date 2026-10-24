Зеленски: САЩ преразглеждат ограниченията за "Старлинк" в Украйна
Надявам се това да се случи до ден-два, не по-късно, коментира украинският президент
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Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната му изпитва работата на сателитната система за комуникации "Старлинк" в различни райони, особено близо до фронтовата линия, като разчита на решение от страна на администрацията на САЩ и компанията "СпейсЕкс" за премахване на ограниченията върху скоростта, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
Русия - Украйна
Той направи това изказване снощи по време на онлайн обръщение към института "Хъдсън" във Вашингтон, като подчерта, че "ограничението все още е в сила".
"Проведох добър разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и той заяви, че ще преразгледа този въпрос в рамките на 48 до 72 часа. Надявам се това да се случи до ден-два, не по-късно", отбеляза Зеленски.
Според него "украинската страна е тествала работата на "Старлинк" през нощта, рано сутрин и през деня в различни направления", като ограниченията все още не са премахнати.
"Надяваме се, че "СпейсЕкс" и администрацията на САЩ ще вземат съответните решения, тъй като ние разчитаме на тях", добави президентът.
Украйна използва "Старлинк" предимно за военни комуникации, управление на дронове и обмен на разузнавателна информация. Ограниченията създават проблеми при скорости над 160 км/ч. Те са необходими за управлението на безпилотници за удари по цели отвъд фронтовата ивица.
Зеленски също така отбеляза, че Украйна очаква скоро да проведе нова среща с американските преговарящи.
Украинската страна, заедно със своите американски и европейски партньори, предлага да се започне с конкретни стъпки, в случай че Русия не се съгласи на пълно и безусловно прекратяване на огъня, допълни той.
"Ако Русия не желае пълно, безусловно прекратяване на огъня на цялата територия между нашите две страни, нека започнем с енергийно примирие или прекратяване на огъня по море - нещо важно за продоволствената сигурност - както и с размяна на военнопленници", заяви президентът.
Той добави, че Украйна е готова да обсъди енергийно примирие, продоволствена сигурност и хуманитарни въпроси, както и чувствителни теми, особено тези, свързани с територията.
"Ако те искат да повдигнат някакви въпроси, ние сме готови. Но територията е чувствителен въпрос, който може да бъде обсъден по време на преговори на ниво ръководители", подчерта президентът.