Надявам се това да се случи до ден-два, не по-късно, коментира украинският президент

1459 Снимка: АП/БТА

Чуйте статията:

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната му изпитва работата на сателитната система за комуникации "Старлинк" в различни райони, особено близо до фронтовата линия, като разчита на решение от страна на администрацията на САЩ и компанията "СпейсЕкс" за премахване на ограниченията върху скоростта, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Той направи това изказване снощи по време на онлайн обръщение към института "Хъдсън" във Вашингтон, като подчерта, че "ограничението все още е в сила".

"Проведох добър разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и той заяви, че ще преразгледа този въпрос в рамките на 48 до 72 часа. Надявам се това да се случи до ден-два, не по-късно", отбеляза Зеленски.

Според него "украинската страна е тествала работата на "Старлинк" през нощта, рано сутрин и през деня в различни направления", като ограниченията все още не са премахнати.

"Надяваме се, че "СпейсЕкс" и администрацията на САЩ ще вземат съответните решения, тъй като ние разчитаме на тях", добави президентът.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Украйна използва "Старлинк" предимно за военни комуникации, управление на дронове и обмен на разузнавателна информация. Ограниченията създават проблеми при скорости над 160 км/ч. Те са необходими за управлението на безпилотници за удари по цели отвъд фронтовата ивица.

Зеленски също така отбеляза, че Украйна очаква скоро да проведе нова среща с американските преговарящи.

Украинската страна, заедно със своите американски и европейски партньори, предлага да се започне с конкретни стъпки, в случай че Русия не се съгласи на пълно и безусловно прекратяване на огъня, допълни той.

"Ако Русия не желае пълно, безусловно прекратяване на огъня на цялата територия между нашите две страни, нека започнем с енергийно примирие или прекратяване на огъня по море - нещо важно за продоволствената сигурност - както и с размяна на военнопленници", заяви президентът.

Той добави, че Украйна е готова да обсъди енергийно примирие, продоволствена сигурност и хуманитарни въпроси, както и чувствителни теми, особено тези, свързани с територията.

"Ако те искат да повдигнат някакви въпроси, ние сме готови. Но територията е чувствителен въпрос, който може да бъде обсъден по време на преговори на ниво ръководители", подчерта президентът.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.