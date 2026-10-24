Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната му изпитва работата на сателитната система за комуникации "Старлинк" в различни райони, особено близо до фронтовата линия, като разчита на решение от страна на администрацията на САЩ и компанията "СпейсЕкс" за премахване на ограниченията върху скоростта, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Русия - Украйна

Той направи това изказване снощи по време на онлайн обръщение към института "Хъдсън" във Вашингтон, като подчерта, че "ограничението все още е в сила".

"Проведох добър разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и той заяви, че ще преразгледа този въпрос в рамките на 48 до 72 часа. Надявам се това да се случи до ден-два, не по-късно", отбеляза Зеленски.

Според него "украинската страна е тествала работата на "Старлинк" през нощта, рано сутрин и през деня в различни направления", като ограниченията все още не са премахнати.

"Надяваме се, че "СпейсЕкс" и администрацията на САЩ ще вземат съответните решения, тъй като ние разчитаме на тях", добави президентът.

Рубио: Вашингтон нямаше предварителна информация за забавянето на "Старлинк" в Украйна
Виж още Рубио: Вашингтон нямаше предварителна информация за забавянето на "Старлинк" в Украйна

Украйна използва "Старлинк" предимно за военни комуникации, управление на дронове и обмен на разузнавателна информация. Ограниченията създават проблеми при скорости над 160 км/ч. Те са необходими за управлението на безпилотници за удари по цели отвъд фронтовата ивица.

Зеленски също така отбеляза, че Украйна очаква скоро да проведе нова среща с американските преговарящи.

Украинската страна, заедно със своите американски и европейски партньори, предлага да се започне с конкретни стъпки, в случай че Русия не се съгласи на пълно и безусловно прекратяване на огъня, допълни той.

"Ако Русия не желае пълно, безусловно прекратяване на огъня на цялата територия между нашите две страни, нека започнем с енергийно примирие или прекратяване на огъня по море - нещо важно за продоволствената сигурност - както и с размяна на военнопленници", заяви президентът.

SpaceX без предупреждение е ограничила Starlink за украинската армия
Виж още SpaceX без предупреждение е ограничила Starlink за украинската армия

Той добави, че Украйна е готова да обсъди енергийно примирие, продоволствена сигурност и хуманитарни въпроси, както и чувствителни теми, особено тези, свързани с територията.

"Ако те искат да повдигнат някакви въпроси, ние сме готови. Но територията е чувствителен въпрос, който може да бъде обсъден по време на преговори на ниво ръководители", подчерта президентът.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Когато свободата изисква да се отречеш от себе си. Алтеа Лазай за ролята си в “Остайница” Лайф
Когато свободата изисква да се отречеш от себе си. Алтеа Лазай за ролята си в “Остайница”
3564
Русия се завърна официално в международния футбол с 11:0 Корнер
Русия се завърна официално в международния футбол с 11:0
28398
Тръмп отмени 50-процентните мита върху част от канадските стоки Бизнес
Тръмп отмени 50-процентните мита върху част от канадските стоки
1713
6 нови функции на първия сгъваем iPhone, които могат да променят начина, по който използваме телефоните си IT
6 нови функции на първия сгъваем iPhone, които могат да променят начина, по който използваме телефон...
5345
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му във Великобритания Impressio
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му ...
2162
Краят на света е на 13 ноември? URBN
Краят на света е на 13 ноември?
1538
Мартин Захариев пред Dir.bg: Забихме карфица на картата, сега трябва да "продадем" историята си Trip
Мартин Захариев пред Dir.bg: Забихме карфица на картата, сега трябва да "продадем" историята си
17261
Мързелива баница с праз и сирене: Хрупкава отгоре, сочна отвътре и без редене на кори Вкусотии
Мързелива баница с праз и сирене: Хрупкава отгоре, сочна отвътре и без редене на кори
2981