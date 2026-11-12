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По време на двудневните преговори в Абу Даби руската страна е заявила, че не е упълномощена да обсъжда деескалация в Черно море или прекратяване на атаките срещу енергийните системи, пише украинското издание "Правда", като цитира изказването на президента на Украйна Володимир Зеленски в Дъблин.

Русия - Украйна

Украинският лидер участва в среща на Европейската политическа общност.

Говорейки за преговорите между Украйна и Русия в Абу Даби с посредничеството на САЩ, Зеленски каза: "За съжаление, вчера руснаците заявиха, че нямат правомощия да обсъждат мерки, които биха могли да намалят ужасите на тази война, въпреки последния опит от наша страна да постигнем деескалация в Черно море и спиране на атаките срещу енергийната инфраструктура на Украйна. Но в отговор нашата делегация чу, че руският лидер е ядосан и иска да продължи атаките."

Зеленски призова европейските страни да бъдат особено внимателни към разговорите между Москва и Вашингтон за евентуална нова архитектура на сигурност в Европа, предадоха Франс прес и БТА.

"Европа трябва наистина да бъде внимателна, когато американците и руснаците обсъждат тази тема: не става дума само за гаранции за сигурност за Украйна. Всъщност става дума по-скоро за някаква нова рамка за сигурност между Европа и Русия. (...) Очакваме повече подробности и Европа трябва да бъде много внимателна", подчерта Зеленски в Дъблин.

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Американските преговарящи Джаред Къшнър и Стив Уиткоф пристигнаха днес в Москва за среща с руския президент Владимир Путин след мирните преговори между Русия и Украйна в Абу Даби с американско посредничество.

Европейските страни изразиха безпокойство от поставената, включително от САЩ, цел за създаване на нова рамка за сигурност в Европа.

"Няма нужда да откриваме топлата вода. Европа разполагаше с действаща европейска архитектура на сигурност, която първо беше постепенно подкопана, а след това окончателно разрушена от руската инвазия в Украйна", заяви днес в Дъблин председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

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За европейските страни приоритет е първо да бъде спряна войната в Украйна, преди да се обсъжда сигурността на континента, отбелязва АФП.

"Приоритетът трябва да бъде постигането на прекратяване на огъня, след това на мирно споразумение и едва тогава могат да се водят разговори за по-широката архитектура на сигурност в Европа", заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

"Преместването на фокуса към европейската архитектура на сигурност означава отклоняване на вниманието от това, върху което то действително трябва да бъде съсредоточено - спирането на убийствата в Украйна", подчерта тя.

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По инициатива на Франция около 40 европейски държави, включително страни извън ЕС, ще определят днес основните принципи на своята сигурност в обща харта.

"В момент, когато мнозина биха искали да видят Европа изключена от разговорите, които засягат нейната сигурност и стабилност, тази декларация е изключително важна", заяви френският президент Еманюел Макрон в Дъблин. По думите му тя утвърждава необходимостта от решителна мобилизация на европейските страни в този по-широк състав.

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