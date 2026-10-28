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Украинският президент Володимир Зеленски заяви снощи, че украинските сили са си върнали територии след поредица офанзиви, включително чрез необявена досега операция, при която войниците на Киев използваха газопроводни тръби, за да преодолеят руските позиции.

Русия - Украйна

Във вечерното си видео обръщение Зеленски каза, че позицията на бойното поле на украинските военни е най-силната от известно време в продължаващата вече четири и половина години война и може да стане още по-силна с повече доставки на системи за противовъздушна отбрана от западните съюзници.

Зеленски отбеляза, цитирайки доклад на висшето военно командване, че за първи път при операцията "Велес" са използвани газопроводни тръби в Североизточна Украйна. Той добави и операцията за въздушно нападение в Източна Украйна и операция "Вивалди" на север, предназначена да предотврати руското настъпление в ключови райони.

Президентът посочи, че операция "Велес" е проведена близо до Купянск - град в североизточната Харковска област, който украинските сили си върнаха в края на 2022 г., но е под постоянен руски натиск.

"Това е силна операция, добре планирана и технологично ориентирана. Руснаците се опитаха да използват подземни газопроводи, за да преминат покрай нашите позиции", каза Зеленски. "Нашите бойци обърнаха тази тактика срещу руснаците и използваха подземната инфраструктура срещу окупаторите с изключителен успех", каза той.

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При офанзивата "Вивалди" високопоставен военен представител докладва, че украинските сили са разчистили територия от 75 кв. км от руски инфилтрирани групи и са си възвърнали още 10 квадратни километра, отбеляза "Ройтерс", цитирана от БТА.

Тази операция е била проведена на север от ключови бастиони в областта - т.нар. "крепостен пояс" на градовете Словянск и Краматорск. Тяхното превземане ще доведе Русия по-близо до целта ѝ за превземане на целия регион Донбас.

През август Зеленски съобщи и за успеха на офанзива на юг, когато 26 селища бяха върнати под украински контрол.

Руските военноначалници също редовно съобщават в присъствието на президента Владимир Путин, че силите им напредват по всички сектори на широкия 1200 км фронт.

Началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов по-рано този месец заяви, че силите на Москва са поставили под контрол 92 украински селища, включително град Добропиля от началото на септември.

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Украинската армия отхвърли руските твърдения.

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