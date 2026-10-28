При операцията "Велес" са използвани газопроводни тръби за преодоляване на руските позиции

10287 Снимка: БТА/АП

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви снощи, че украинските сили са си върнали територии след поредица офанзиви, включително чрез необявена досега операция, при която войниците на Киев използваха газопроводни тръби, за да преодолеят руските позиции.

Във вечерното си видео обръщение Зеленски каза, че позицията на бойното поле на украинските военни е най-силната от известно време в продължаващата вече четири и половина години война и може да стане още по-силна с повече доставки на системи за противовъздушна отбрана от западните съюзници.

Зеленски отбеляза, цитирайки доклад на висшето военно командване, че за първи път при операцията "Велес" са използвани газопроводни тръби в Североизточна Украйна. Той добави и операцията за въздушно нападение в Източна Украйна и операция "Вивалди" на север, предназначена да предотврати руското настъпление в ключови райони.

Президентът посочи, че операция "Велес" е проведена близо до Купянск - град в североизточната Харковска област, който украинските сили си върнаха в края на 2022 г., но е под постоянен руски натиск.

"Това е силна операция, добре планирана и технологично ориентирана. Руснаците се опитаха да използват подземни газопроводи, за да преминат покрай нашите позиции", каза Зеленски. "Нашите бойци обърнаха тази тактика срещу руснаците и използваха подземната инфраструктура срещу окупаторите с изключителен успех", каза той.

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При офанзивата "Вивалди" високопоставен военен представител докладва, че украинските сили са разчистили територия от 75 кв. км от руски инфилтрирани групи и са си възвърнали още 10 квадратни километра, отбеляза "Ройтерс", цитирана от БТА.

Тази операция е била проведена на север от ключови бастиони в областта - т.нар. "крепостен пояс" на градовете Словянск и Краматорск. Тяхното превземане ще доведе Русия по-близо до целта ѝ за превземане на целия регион Донбас.

През август Зеленски съобщи и за успеха на офанзива на юг, когато 26 селища бяха върнати под украински контрол.

This year, Ukraine’s positions on the front remain stronger than they have been in a long time during this war. If our partners’ support for Ukraine remained just as strong – particularly when it comes to Patriots and other air defense capabilities – Ukraine would be in a much better position diplomatically as well. Just now, in October alone – since October 14 – there have already been several Russian ballistic missile attacks. Essentially, in two weeks, more than 100 ballistic missiles have been launched against Kyiv and the region. Unfortunately, there are significant restrictions on supplies, with air defense packages being delayed. I want to thank all our partners who provide their support on time. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 27, 2026

Руските военноначалници също редовно съобщават в присъствието на президента Владимир Путин, че силите им напредват по всички сектори на широкия 1200 км фронт.

Началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов по-рано този месец заяви, че силите на Москва са поставили под контрол 92 украински селища, включително град Добропиля от началото на септември.

Украинската армия отхвърли руските твърдения.

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