Смятам, че ще получим още 3,5-3,6 милиарда долара през октомври, заяви украинският президент

336 Снимка: AP/БТА

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че ракети за западни системи за противовъздушна отбрана ще бъдат част от първите доставки на американски оръжия, платени от страни от НАТО по механизъма ПУРЛ или "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), предаде Укринформ.

"Получихме повече от два милиарда долара от нашите партньори, конкретно за ПУРЛ. Ще получим допълнителни средства за октомври, смятам, че ще получим още 3,5-3,6 милиарда долара", заяви Зеленски на съвместна пресконференция с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола.

"Първите два пакета на стойност 500 милиона долара .Тези пакети определено ще включват ракети за "Пейтриът" (Patriot) и ХАЙМАРС (HIMARS)", каза той.

ПУРЛ е инициатива, чрез която страните, които желаят, ще могат да купуват въоръжение за отбранителни цели от САЩ съобразно с това, от което военните сили на Украйна имат най-голяма необходимост, и после да ѝ го предоставят. Към нея вече са се присъединили 11 страни.

По информация от 6 септември за новата инициатива вече са били събрани шест милиарда долара. Зеленски заяви, че Украйна полага усилия да увеличи финансирането на механизъма.

