Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви днес, че ракети за западни системи за противовъздушна отбрана ще бъдат част от първите доставки на американски оръжия, платени от страни от НАТО по механизъма ПУРЛ или "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), предаде Укринформ.

"Получихме повече от два милиарда долара от нашите партньори, конкретно за ПУРЛ. Ще получим допълнителни средства за октомври, смятам, че ще получим още 3,5-3,6 милиарда долара", заяви Зеленски на съвместна пресконференция с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола.

"Първите два пакета на стойност 500 милиона долара .Тези пакети определено ще включват ракети за "Пейтриът" (Patriot) и ХАЙМАРС (HIMARS)", каза той.

Украйна предлага на НАТО съвместно прихващане на всички руски цели
Виж още Украйна предлага на НАТО съвместно прихващане на всички руски цели

ПУРЛ е инициатива, чрез която страните, които желаят, ще могат да купуват въоръжение за отбранителни цели от САЩ съобразно с това, от което военните сили на Украйна имат най-голяма необходимост, и после да ѝ го предоставят. Към нея вече са се присъединили 11 страни.

По информация от 6 септември за новата инициатива вече са били събрани шест милиарда долара. Зеленски заяви, че Украйна полага усилия да увеличи финансирането на механизъма.

ИЗБРАНО
Наказанието Редфорд: От бунтаря до прокълнатата легенда Лайф
Наказанието Редфорд: От бунтаря до прокълнатата легенда
27947
Перфектни! Волейболистите ни спечелиха групата си на Световното с трета поредна победа Корнер
Перфектни! Волейболистите ни спечелиха групата си на Световното с трета поредна победа
11085
Мая Алексова: 466% ръст на гръцките инвестиции – най-силният атестат за готовността ни за еврото Бизнес
Мая Алексова: 466% ръст на гръцките инвестиции – най-силният атестат за готовността ни за еврото
11524
Новите 5G устройства на Vivacom превзеха пазара с впечатляващи екстри, подходящи за ученици, на топ цени IT
Новите 5G устройства на Vivacom превзеха пазара с впечатляващи екстри, подходящи за ученици, на топ ...
3748
Жоро Пентаграм: Атакувахме културата и обичаите си, сега всеки мрази другия Impressio
Жоро Пентаграм: Атакувахме културата и обичаите си, сега всеки мрази другия
9262
Водолази за пръв път откриха артефакти от кораба двойник на "Титаник“ (снимки/видео) Trip
Водолази за пръв път откриха артефакти от кораба двойник на "Титаник“ (снимки/видео)
3059
Майсторски клас: Как се наситнява кромид лук Вкусотии
Майсторски клас: Как се наситнява кромид лук
798
Кои зодиакални знаци не знаят как да се отпуснат? Zodiac
Кои зодиакални знаци не знаят как да се отпуснат?
1104