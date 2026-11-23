По думите му е унищожен и руски боен хеликоптер Ка-27, а товарният кораб MV ANGARA е бил поразен

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Украинският президент Володимир Зеленски официално потвърди, че Украйна стои зад атаката срещу руската ракетна корвета "Меркурий" край бреговете на Либия. По думите му при специалната операция, проведена от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и украинските Сили за отбрана, са използвани седем морски дрона украинско производство. Освен корветата е бил унищожен и руски военен хеликоптер Ка-27, а товарният кораб MV ANGARA е бил поразен.

Зеленски съобщи подробностите в официалния си канал в Telegram, където публикува и видеокадри от проведената операция. Той определи действията на украинските сили като образцови и заяви, че всички предварително определени цели са постигнати.

"Всичко се случи край бреговете на Либия. Нашите военнослужещи използваха седем морски дрона украинско производство. Въпреки всички опити на противника да противодейства, руската корвета "Меркурий" беше потопена. Това е един от най-новите им кораби, приет на въоръжение по време на пълномащабната война през 2023 г. Заедно с корветата беше унищожен и боен хеликоптер Ка-27. Втората ни цел беше руският сухотоварен кораб MV ANGARA, който противникът използваше за превоз на оръжия. Резултатът - поразен е", съобщава Зеленски.

Допълнителни подробности за операцията разпространи и Службата за сигурност на Украйна в официалния си канал в Telegram.

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Според СБУ седемте безекипажни катера са били транспортирани до предварително определен район и спуснати на вода от т.нар. "кораб майка". От украинската служба посочват, че руските сили са се опитали да унищожат дроновете от въздуха, водата и сушата, но въпреки това те са достигнали набелязаните цели.

СБУ уточнява, че потопената корвета "Меркурий" е с бордови номер 734 и принадлежи към проект 20380. Корабът е бил част от руския Черноморски флот и според украинската служба редовно е съпровождал руски морски конвои, включително е осигурявал охраната на MV ANGARA. От службата подчертават, че корветата не е успяла да избегне атаката, въпреки че се е намирала в пристанището на Бенгази.

По информация на СБУ руският сухотоварен кораб MV ANGARA, с идентификационен номер IMO 9179842, е включен в санкционни списъци и е използван за транспортиране на руска военна техника. Украинската служба го свързва с логистичните маршрути, известни като "Сирийски експрес" и "Либийски експрес", чрез които Москва осигурява военното си присъствие в региона.

"Силите за отбрана на Украйна за пореден път демонстрираха, че руският военен флот и неговата логистика нямат безопасни маршрути дори далеч извън пределите на Черно море", се посочва в позицията на СБУ.

Официалното потвърждение от Киев идва след съобщенията за поразяване на корветата "Меркурий" на пристанището в Бенгази.

По информация на "Ал Джазира" при атаката в пристанището са загинали няколко руски и либийски граждани, а според медицински източници на "Ройтерс" най-малко десет души - руснаци и либийци, са настанени в болница с леки наранявания. Местни очевидци разказват, че са видели три дрона да поразяват съда, на чийто борд по данни на източници е имало оръжия, боеприпаси и безпилотни апарати.

Сателитни изображения на компанията "Вантор" (Vantor), разпространени от AP, потвърдиха мащаба на щетите - по-голямата част от "Меркурий" се е преобърнала и е потънала, като над водата остава да стърчи единствено носовата част на кораба, а по кея са разпръснати отломки.

Руската корвета "Меркурий" е от клас "Стерегущи" и е част от Черноморския флот на Русия. Корабът е въведен в експлоатация през 2023 г., а стойността му се оценява на около 200 милиона долара. Той е предназначен за изпълнение на бойни задачи, включително противокорабна и противовъздушна отбрана, както и за охрана на морски съединения.

Британското издание "Гардиън" посочи, че потвърждаването на украинската роля в унищожаването на руския военен кораб в Бенгази превръща операцията в "един от най-успешните военноморски удари в цялата война". Според вестника в град Мисрата в Западна Либия е базирано малко подразделение на украинските специални части, за което се смята, че през последната година координира ударите с дронове срещу руски танкери и транспортни кораби в региона.

Към момента руските власти не са коментирали официално украинското потвърждение за потапянето на корветата "Меркурий". Според "Ройтерс" руското Министерство на отбраната не е излязло с позиция за атаката. Междувременно властите в Източна Либия обаче осъдиха нападението в пристанището на Бенгази като нарушение на суверенитета на страната и заплаха за морската сигурност. Те призоваха за разследване на обстоятелствата около инцидента.

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