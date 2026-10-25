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Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че през ноември ще се състои среща между представители на Русия и Украйна с посредничеството на САЩ, целяща да възобнови мирните преговори, които са в застой от началото на годината, предадоха Франс прес и БТА.

Русия - Украйна

"Готови сме да разговаряме. Ако става дума за териториалния въпрос, той трябва да бъде обсъждан на равнище лидери. Останалите въпроси са в компетентността на техническите работни групи. Следователно всичко това може да бъде обсъдено през ноември", заяви Зеленски в интервю за националната телевизия.

По този начин украинският президент потвърди перспективата за нов кръг от преговори между Киев и Москва под американско посредничество в опит да бъде даден нов тласък на дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

По-рано през деня съветникът на президента на Русия Юрий Ушаков заяви, че Русия е готова да възобнови преговорите във формат "Русия-САЩ-Украйна" след 4 ноември, когато тя отбелязва Деня на народното единство, съобщи ТАСС.

"Сега поредният краен срок е 4 ноември, наш голям празник. След това ще сме готови да възобновим преговорите", заяви той пред местни медии, като допълни, че страните "ще трябва още да поработят" над мирно споразумение.

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