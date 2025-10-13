Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че сключеното примирие в Газа с посредничеството на Доналд Тръмп "засилва надеждите за мир" в Украйна, където американският президент желае да изиграе ролята на посредник в преговорите с Москва, предаде Франс прес.

Русия - Украйна

"Когато се установи мир в една част от света, това засилва надеждите, че и в други региони ще настъпи мир", написа Зеленски във "Фейсбук".

"Лидерството и решителността на световните играчи със сигурност биха могли да бъдат и в полза на нас, в Украйна", добави той, като приветства наличието на същите тези качества в личността на американския президент Доналд Тръмп, цитира го БТА.

От своя страна, германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ще се обърне към американския президент по отношение на украинския конфликт, "за да се види какво могат да направят заедно, за да прекратят войната."

Мерц поиска Тръмп да упражни влиянието си за войната в Украйна, както за Газа
Виж още Мерц поиска Тръмп да упражни влиянието си за войната в Украйна, както за Газа

"Разчитаме на подкрепата и на трайната подкрепа на САЩ. Действията, които показахте в Близкия изток, трябва да бъдат показани и пред нас и Украйна спрямо Русия", уточни Мерц пред журналисти в кулоарите на срещата на върха в Шарм ел-Шейх, Египет за бъдещето на ивицата Газа.

"Ако международната общност се обедини е възможно да постигнем мир", добави германският канцлер.

Доналд Тръмп, който след началото на втория си мандат през януари обеща бърз край на войната в Украйна, призна, че тази цел е по-труднопостижима, отколкото се е очаквало.

По инициатива на Вашингон, Русия и Украйна организираха няколко кръга преки преговори в Истанбул, но те доведоха само до споразумения за размяна на пленници и тленни останки на убити войници.

Повече от три години и половина след началото на руската инвазия гледните точки на двете страни за сключването на примирие и евентуална среща между лидерите на двете държави остават диаметрално противоположни.

Доналд Тръмп увери тази неделя, че руският президент Владимир Путин може да се окаже изправен пред заплахата САЩ да предоставят на Украйна ракети "Томахок", ако Русия не спре войната, която води от 2022 г., напомня АФП.

ИЗБРАНО
Снимки на крал Чарлз Трети предизвикаха вълна от безпокойство във Великобритания Лайф
Снимки на крал Чарлз Трети предизвикаха вълна от безпокойство във Великобритания
33310
Карлос Насар: Федерацията няма никаква роля, получил съм нула лева Корнер
Карлос Насар: Федерацията няма никаква роля, получил съм нула лева
18362
Sensata Technologies ще участва в панаири за набиране на кадри в цяла България тази есен Бизнес
Sensata Technologies ще участва в панаири за набиране на кадри в цяла България тази есен
3358
Глобалното затопляне ще причини нова ледникова епоха IT
Глобалното затопляне ще причини нова ледникова епоха
1407
МЕЛБА: Дизайнът като двигател на добри решения и положителна промяна в обществото Impressio
МЕЛБА: Дизайнът като двигател на добри решения и положителна промяна в обществото
541
Има ли бъдеше за Симеоновския лифт? Trip
Има ли бъдеше за Симеоновския лифт?
1519
Обелването на киви може да е като детска игра Вкусотии
Обелването на киви може да е като детска игра
897
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на октомври? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на октомври?
1240
Есента продължава с по-хладно време, малко слънчеви часове, но и утринни мъгли Времето
Есента продължава с по-хладно време, малко слънчеви часове, но и утринни мъгли
936