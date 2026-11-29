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Президентът на Украйна Володиир Зеленски заяви, че Украйна е готова да прекрати огъня по линията на фронта и нарече това компромис.

"Готови сме за такива стъпки: да спрем там, където сме в момента. Предлагаме прекратяване на огъня по линията на съприкосновение. Това компромис ли е? Разбира се, много голям компромис. Разбираме, че той [Владимир Путин] не иска да напусне нашата земя. Затова казваме: добре, нека спрем тук и да преминем към дипломацията", — заяви Зеленски в интервю за Al Jazeera.

Украйна е готова да прекрати военните действия по линията на съприкосновение без юридическо признаване на окупираните територии. За Украйна Донбас е не просто територия, а и важни отбранителни линии, изградени за защита на хората, заяви украинският президент. Според него Русия може да загуби един милион души, опитвайки се да завземе още 6 000 км² от Украйна.

Освен това Зеленски заяви, че ще продължи да нанася удари по руски кораби в различни морета, въпреки загрижеността на европейците по този повод. "Ако открием руски кораби, които превозват оръжие, използвано в тази война, а ние разбира се, ще ги открием, то ще ги преследваме и ще им отмъстим", заяви Зеленски.

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В същото време, според него, Украйна е допуснала някои "грешки" при удара срещу руски кораби в Либия и в бъдеще ще ги поправи. Какво точно се има предвид под "грешки" - Зеленски не уточнява. Украинският президент определи руските военни кораби, превозващи оръжие, като законни цели, но подчерта, че Киев не е заинтересован от ескалация на конфликта в Либия. Зеленски заяви, че иска да разясни на либийския народ: Киев зачита суверенитета на Либия и не е нанасял удари по нейните граждани или пристанища.

Ето какво още казва украинският президент:

Европа продължава да подкрепя силно Украйна, въпреки всички хибридни атаки на Русия.

Вашингтон се стреми да прекрати войната и има влияние върху Путин; ролята на САЩ не трябва да се ограничава до диалог с него, а трябва да се използва за прекратяване на войната.

Руските хибридни атаки засегнаха 10-15 държави от НАТО.

След войната Русия може да ангажира своите военни в конфликти в Африка и Азия.

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