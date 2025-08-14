Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че досега са осигурени 1,5 милиарда долара от европейски съюзници на Украйна за американски оръжия в рамките на новата инициатива на НАТО, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според държавния глава новият финансов план, наречен "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL), "наистина укрепва" украинската отбрана.

"Към днешна дата вече разполагаме с гарантирани 1,5 милиарда долара. Чрез инициативата на НАТО "Списък с първостепенните нужди на Украйна" страните членки на НАТО може да сътрудничат за закупуването на произведени в САЩ оръжия за Украйна - това е механизъм, който наистина укрепва нашата отбрана", написа Зеленски в социалната платформа "Екс".

Той отбеляза, че Нидерландия се е включила с 500 милиона долара, Дания, Норвегия и Швеция - общо с още 500 млн. долара, а Германия се е присъединила също с 500 млн. долара.

Европа и Зеленски: САЩ и Русия не могат да вземат решение за Украйна
Виж още Европа и Зеленски: САЩ и Русия не могат да вземат решение за Украйна

Макрон заяви, че Тръмп е изразил готовност за предоставяне на гаранции за сигурността на Украйна 

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че американският президент Доналд Тръмп е изразил вчера пред европейските лидери готовност Вашингтон и други съюзници да се включат в предоставянето на гаранции за сигурността на Украйна, за да се сложи край на продължаващата повече от три години война, предаде Ройтерс.

Тръмп, в разговор с лидерите от Европейския съюз и украинския президент Володимир Зеленски, е изключил категорично възможността Украйна да се присъедини към НАТО, което е и основна пречка за сключването на каквото и да било мирно споразумение с Русия, каза Макрон.

Френският президент направи тези коментари пред журналисти в лятната си резиденция в южната част на страната вчера. Стенограмата бе публикувана по-късно през деня от Елисейския дворец.

