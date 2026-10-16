Ще продължим да живеем и да се сражаваме с достойнство, усещам пълната подкрепа, заяви президентът на Украйна

26842 Снимка: БТА/АР

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Ще продължим да живеем и да се сражаваме с достойнство, каза днес украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция след участието си в заседанието на Европейския съвет в Брюксел по повод напрежението между Киев и Вашингтон, предава БТА.

Усещам пълната подкрепа на Европа, добави той.

Въпросът не е за Донбас, а за съществуването на нашата страна. Контролираме бойното поле, благодарни сме на САЩ, Европа и много други страни за подкрепата. Путин иска да ни унищожи и наистина мисли, че не сме държава и народ. Ако паднем, 20 милиона украинци ще дойдат в Европа, ще бъдат прогонени, посочи Зеленски.

С американския президент сме имали няколко срещи, винаги сме постигали решения. Защитавам единствено интересите на Украйна и украинците, имаме право на самоотбрана. Независимо как Русия иска да ограничи правата ни, имаме право да се отбраняваме. Ще устоим. Водещата задача са преговорите за мир, (руският президент Владимир) Путин не се стреми към това, добави Зеленски.

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По неговите думи Украйна не е била предупредена за споразумението между САЩ и Русия за дизела. Според Зеленски е необходимо, ако няма "енергийно примирие", Украйна да получи средства за самоотбрана. Той съобщи, че разговорите между Киев и Вашингтон ще продължат в следващите дни. Мисля, че ще се приближим към мирно споразумение, каза той.

Зеленски посочи, че с европейските лидери отново е обсъдил въпроса за използването на запорираното със санкциите на ЕС руско имущество. Той настоя тези средства да бъдат дадени на неговата страна преди Русия да е успяла да си ги върне.

Украинският президент уточни, че неговата страна получава от Франция и други държави допълнителни способности за използване на спътников сигнал. По неговите думи системата "Старлинк" е използвана от Украйна не за поразяване на цели в Русия, а за предотвратяване на руските удари по цели в неговата страна. Той потвърди, че услугата е достъпна за украинските сили, но с по-малка скорост и така е безполезна за спирането на руските дронове. Много държави обменят с нас разузнавателна информация, благодарни сме на всички, каза Зеленски.

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