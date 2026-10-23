Зеленски: Ако дадете нещо на Путин, той ще поиска всичко
"Това не е нещо лично между мен и президента Тръмп и, разбира се, съм против всякакво премахване на санкциите", заяви украинският президент пред Си Ен Ен
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Изправен пред засилен натиск от страна на САЩ, украинският президент Володимир Зеленски предупреди президента на САЩ Доналд Тръмп да не прави допълнителни отстъпки към Русия и заяви в интервю за Си Ен Ен, че вдигането на санкциите би направило Москва по-силна.
Русия - Украйна
"Моето отношение към Путин е напълно ясно. Смятам, че ако отменим санкциите, ще го направим по-силен - каза Зеленски - Това не е нещо лично между мен и президента Тръмп и, разбира се, съм против всякакво премахване на санкциите."
Отношенията между САЩ и Украйна се влошиха рязко през последните седмици. Зеленски заяви, че Тръмп е "на грешната страна на историята", след като сключи сделка за доставки на дизелово гориво с руския президент Владимир Путин и отмени санкциите срещу Русия.
Появиха се и съобщения, че основателят на "Спейс Екс" Илон Мъск е разпоредил ограничаване на скоростта на сателитния интернет Старлинк, който е от ключово значение за украинската армия, отбелязва ДПС, цитирана от БТА.
Сега Зеленски подчертава, че напрежението между страната му и Вашингтон няма нищо общо с личностите на лидерите. Той предупреди също, че Путин няма намерение да прекрати войната.
Украинският президент каза, че срещата му в Осло с американския преговарящ Стив Уиткоф е била продуктивна, но добави, че не е убеден в готовността на Путин за мир. Вчера Киев отново беше подложен на руски атаки.
Speaking to me from Kyiv, President Zelensky says he is ready for a ceasefire. “It’s not about the name,” he says, but about “the result: stop the killing, ceasefire, or freeze the conflict – and have strong security guarantees… not to give any chance for Russia, for Putin… to come back to Ukraine and kill our people.”— Christiane Amanpour (@amanpour) October 22, 2026
"Ако дадете нещо на Путин, той ще поиска всичко. Ще поиска всичко", каза Зеленски и добави, че именно затова очаква партньорите на Украйна да не му дават възможност да стане по-силен.
Путин е играч, но играе с човешки животи, смята украинският му колега.
“Our land is very important because it’s about people, it’s not about kilometres,” says President Zelensky. “A lot of people died defending this land, defending our independence, our country… All what is occupied is temporarily occupied. So nobody will recognize these territories… as Russian territories.”— Christiane Amanpour (@amanpour) October 22, 2026
Зеленски потвърди готовността на Украйна да замрази сегашните фронтови линии, за да бъде постигнато прекратяване на огъня, да спре кръвопролитието и двете страни да седнат на масата за преговори.
“It’s not something personal between me and President Trump,” President Zelensky tells me, saying he has an obligation to speak out: “I think that if we will lift sanctions, we will make [Putin] stronger… If you give something to Putin… he will want everything… I have to speak about it.”— Christiane Amanpour (@amanpour) October 22, 2026
Той обаче подчерта, че отстъпването на територии, които са под украински контрол, не подлежи на обсъждане.
Украинският президент отправи също така две конкретни искания към съюзниците на страната си: да не отменят санкциите срещу Русия и да предоставят на Украйна по-модерни оръжия.
Ukraine’s access to Starlink is still limited, President Zelensky tells me. “It limited our possibility to defend.” https://t.co/eusHc70JO5— Christiane Amanpour (@amanpour) October 22, 2026
Междувременно Доналд Тръмп заяви, че Илон Мъск е възстановил достъпа на Украйна до системата Старлинк, но отказа да коментира дали е разговарял с милиардера по въпроса.
"Не искам да коментирам това, дали аз съм се обадил или някой друг се е обадил, предполагам, че няма значение. Важното е, че той го възстанови", каза Тръмп пред журналисти, когато беше попитан дали е разговарял с Мъск. Той не даде допълнителни подробности.
Украйна използва системата за комуникации на бойното поле и за операции с дронове. Ограничаването на сателитната услуга е затруднило мисиите на украинските ударни дронове и дроновете за противовъздушна отбрана срещу Русия.