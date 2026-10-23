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Изправен пред засилен натиск от страна на САЩ, украинският президент Володимир Зеленски предупреди президента на САЩ Доналд Тръмп да не прави допълнителни отстъпки към Русия и заяви в интервю за Си Ен Ен, че вдигането на санкциите би направило Москва по-силна.

Русия - Украйна

"Моето отношение към Путин е напълно ясно. Смятам, че ако отменим санкциите, ще го направим по-силен - каза Зеленски - Това не е нещо лично между мен и президента Тръмп и, разбира се, съм против всякакво премахване на санкциите."

Отношенията между САЩ и Украйна се влошиха рязко през последните седмици. Зеленски заяви, че Тръмп е "на грешната страна на историята", след като сключи сделка за доставки на дизелово гориво с руския президент Владимир Путин и отмени санкциите срещу Русия.

Появиха се и съобщения, че основателят на "Спейс Екс" Илон Мъск е разпоредил ограничаване на скоростта на сателитния интернет Старлинк, който е от ключово значение за украинската армия, отбелязва ДПС, цитирана от БТА.

Сега Зеленски подчертава, че напрежението между страната му и Вашингтон няма нищо общо с личностите на лидерите. Той предупреди също, че Путин няма намерение да прекрати войната.

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Украинският президент каза, че срещата му в Осло с американския преговарящ Стив Уиткоф е била продуктивна, но добави, че не е убеден в готовността на Путин за мир. Вчера Киев отново беше подложен на руски атаки.

"Ако дадете нещо на Путин, той ще поиска всичко. Ще поиска всичко", каза Зеленски и добави, че именно затова очаква партньорите на Украйна да не му дават възможност да стане по-силен.

Путин е играч, но играе с човешки животи, смята украинският му колега.

Зеленски потвърди готовността на Украйна да замрази сегашните фронтови линии, за да бъде постигнато прекратяване на огъня, да спре кръвопролитието и двете страни да седнат на масата за преговори.

Той обаче подчерта, че отстъпването на територии, които са под украински контрол, не подлежи на обсъждане.

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Украинският президент отправи също така две конкретни искания към съюзниците на страната си: да не отменят санкциите срещу Русия и да предоставят на Украйна по-модерни оръжия.

Междувременно Доналд Тръмп заяви, че Илон Мъск е възстановил достъпа на Украйна до системата Старлинк, но отказа да коментира дали е разговарял с милиардера по въпроса.

"Не искам да коментирам това, дали аз съм се обадил или някой друг се е обадил, предполагам, че няма значение. Важното е, че той го възстанови", каза Тръмп пред журналисти, когато беше попитан дали е разговарял с Мъск. Той не даде допълнителни подробности.

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Украйна използва системата за комуникации на бойното поле и за операции с дронове. Ограничаването на сателитната услуга е затруднило мисиите на украинските ударни дронове и дроновете за противовъздушна отбрана срещу Русия.

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