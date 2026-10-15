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Принцеса от кралското семейство на Абу Даби бе открита в безсъзнание на улица в западен Лондон след употреба на наркотици. До 32-годишната Махра Ал Нахаян лежал и друг мъж, а босото ѝ тригодишно дете било оставено без надзор да играе в непосредствена близост до движещия се трафик. Махра Ал Нахаян е част от кралското семейство на Абу Даби чрез брак. За случая съобщават "Телеграф" и "Таймс".

Инцидентът станал на 13 юни. Прокурорът Рио Пахлаванпур разказал пред съда, че случайни минувачи забелязали детето. Те се намесили, тъй като то се намирало опасно близо до преминаващите автомобили, и се погрижили за него до пристигането на полицията.

Когато Ал Нахаян дошла в съзнание, тя реагирала с думите: "Това не е кланица, какво ви пука? Защо сте толкова притеснени?"

При обиска у принцесата били открити принадлежности за употреба на наркотици, но не и забранени вещества. Защитата ѝ заявила, че тя не е вземала дрога в деня на инцидента, но била силно изтощена след "употреба на кокаин през предходните дни".

Адвокатът ѝ Стивън Вуло заявил, че клиентката му изпитва "силно разкаяние и решимост да преодолее зависимостта си". По думите му тя е започнала лечение в клиниката "Приори" в Уокинг, графство Съри, и възнамерява да завърши тримесечна рехабилитационна програма до края на октомври.

"Планът ѝ след това е да наеме жилище в района на Гилдфорд и да продължи лечението си като дневен пациент, като посещава срещи на Анонимните наркозависими", обяснил защитникът. "Тя направи сериозна грешка в онзи ден и го знае", добавил той.

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Съдия Джонсън подчертал, че намесата на случайните минувачи е предотвратила възможни тежки последици за детето.

"Ако не беше намесата на непознати, съществуваше сериозен риск детето да бъде тежко наранено или дори нещо по-лошо да се случи. То можеше да избяга и да се изгуби, да бъде отведено или наранено от непознат", заявил съдията.

Махра Ал Нахаян се призна за виновна по обвинение в пренебрегване на дете пред Кралския съд в Саутуърк. По време на делото стана ясно, че принцесата получава издръжка от 8000 паунда всеки месец.

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Съдът даде на Ал Нахаян двегодишна обществена присъда без лишаване от свобода, но с изискване за участие в рехабилитационна програма и глоба на стойност 6114 британски паунда.

Домът на Ал Нахаян е управляващото кралско семейство на емирство Абу Даби и едно от шестте управляващи семейства в Обединените арабски емирства. Настоящият президент на ОАЕ, Мохамед ибн Заид ал-Нахаян, е от династията.

Фамилията контролира няколко суверенни инвестиционни фонда, сред които Abu Dhabi Investment Authority и Mubadala Investment Company. Общите активи под тяхно управление се оценяват на около 1 трилион долара. През 2024 г. "Блумбърг" поставя семейството на второ място в класацията на най-богатите фамилии в света, като оценя личното им богатство на близо 324 милиарда долара.

 
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