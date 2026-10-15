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Принцеса от кралското семейство на Абу Даби бе открита в безсъзнание на улица в западен Лондон след употреба на наркотици. До 32-годишната Махра Ал Нахаян лежал и друг мъж, а босото ѝ тригодишно дете било оставено без надзор да играе в непосредствена близост до движещия се трафик. Махра Ал Нахаян е част от кралското семейство на Абу Даби чрез брак. За случая съобщават "Телеграф" и "Таймс".

Инцидентът станал на 13 юни. Прокурорът Рио Пахлаванпур разказал пред съда, че случайни минувачи забелязали детето. Те се намесили, тъй като то се намирало опасно близо до преминаващите автомобили, и се погрижили за него до пристигането на полицията.

Когато Ал Нахаян дошла в съзнание, тя реагирала с думите: "Това не е кланица, какво ви пука? Защо сте толкова притеснени?"

При обиска у принцесата били открити принадлежности за употреба на наркотици, но не и забранени вещества. Защитата ѝ заявила, че тя не е вземала дрога в деня на инцидента, но била силно изтощена след "употреба на кокаин през предходните дни".

الشيخة مهرة آل نهيان (32 عاماً) من العائلة الحاكمة في #أبوظبي فـ.اقدة للـ.وعي في شوارع لندن، بعد جـ.رعة زائـ.ـدة ! ـ نشرت صحف بريطانية كبرى مثل The Times و Daily Mail أن السيدة الإماراتية، عُثر عليها مغشياً عليها (فاقدة للوعي تماماً) ومستندة إلى سياج حديدي، بجانب رجل آخر فاقد للوعي في أحد شوارع غرب #لندن. ـ المحكمة الجنائية في (Southwark Crown Court) استمعت إلى إفادات تؤكد أن غيابها عن الوعي جاء نتيجة جـ.رعة زائدة وتعـ.اطي مكثف لـ الـ.كـ.وكـ.ا.يين في الأيام التي سبقت الحـ.ادثة، التي وقعت في، يونيو الماضي تحديدا، وظلت فاقدة للاستجابة لمدة نصف ساعة بعد وصول الشـ.رطة. ـ تمت محاكمة الشيخة مُهرة آل نهيان، بتهـ.مة إهمـ.ال طـ.فل؛ نظراً لأن الحـ.ادثة وقعت أثناء تواجد طـ.فل (3 سنوات) معها، حيث وُجد حافياً ويلعب وحيداً بالقرب من طريق رئيسي مزدحم قبل أن يتدخل المارة لحمايته حتى وصول الشـ.رطة. ـ وأفاد دفاعها بخضوع الشيخة مهرة آل نهيان، التي تنحدر من #الإمارات، لبرنامج تأهيلي مكثف لعلاج الإد.مـ.ا.ن خارج لندن، منذ يوليو الماضي. ـ لتنتهي القـ.ضية، الثلاثاء، 13 أكتوبر الجاري، بإصدار حـ.كم ضـ.ـدها بفرض عقـ.وبة الخدمة المجتمعية لمدة عامين، مع الإلزام بمتابعة برنامج التأهيل، ودفع غرامة مالية قدرها 6114 جنيهاً إسترلينياً. — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 14, 2026

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Адвокатът ѝ Стивън Вуло заявил, че клиентката му изпитва "силно разкаяние и решимост да преодолее зависимостта си". По думите му тя е започнала лечение в клиниката "Приори" в Уокинг, графство Съри, и възнамерява да завърши тримесечна рехабилитационна програма до края на октомври.

"Планът ѝ след това е да наеме жилище в района на Гилдфорд и да продължи лечението си като дневен пациент, като посещава срещи на Анонимните наркозависими", обяснил защитникът. "Тя направи сериозна грешка в онзи ден и го знае", добавил той.

Съдия Джонсън подчертал, че намесата на случайните минувачи е предотвратила възможни тежки последици за детето.

"Ако не беше намесата на непознати, съществуваше сериозен риск детето да бъде тежко наранено или дори нещо по-лошо да се случи. То можеше да избяга и да се изгуби, да бъде отведено или наранено от непознат", заявил съдията.

Махра Ал Нахаян се призна за виновна по обвинение в пренебрегване на дете пред Кралския съд в Саутуърк. По време на делото стана ясно, че принцесата получава издръжка от 8000 паунда всеки месец.

Съдът даде на Ал Нахаян двегодишна обществена присъда без лишаване от свобода, но с изискване за участие в рехабилитационна програма и глоба на стойност 6114 британски паунда.

Домът на Ал Нахаян е управляващото кралско семейство на емирство Абу Даби и едно от шестте управляващи семейства в Обединените арабски емирства. Настоящият президент на ОАЕ, Мохамед ибн Заид ал-Нахаян, е от династията.

Фамилията контролира няколко суверенни инвестиционни фонда, сред които Abu Dhabi Investment Authority и Mubadala Investment Company. Общите активи под тяхно управление се оценяват на около 1 трилион долара. През 2024 г. "Блумбърг" поставя семейството на второ място в класацията на най-богатите фамилии в света, като оценя личното им богатство на близо 324 милиарда долара.

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