Броили парите осем часа с пет машини след обиски в имоти на Миклош Шестак

4308 Снимка: AP/БТА

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Унгарските власти откриха около 18 милиона долара в брой, част от тях заровени под земята, в рамките на разследване срещу бивш министър от правителството на Виктор Орбан, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Националната служба за възстановяване на активи съобщи, че е открила "голямо количество пари в брой, заровени в гори, укрити в селскостопански постройки, складове и жилищен имот, както и съхранявани в силно защитен сейф на тайно място".

Сред намерените средства са над 5 милиарда форинта, около 2,6 милиона евро и 1,2 милиона долара, на обща стойност приблизително 18,1 милиона долара. Парите са били открити след двудневни обиски в Будапеща и в три унгарски окръга.

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Службата, създадена от новото унгарско правителство, разполага с разследващи и прокурорски правомощия по дела за злоупотреба с публични средства и предполагаема корупция, за която критиците на Виктор Орбан твърдят, че е била широко разпространена по време на 16-годишното му управление.

Изземването е част от наказателно производство срещу бившия министър на националното развитие Миклош Шестак, който бе част от правителството на Орбан. Той е заподозрян, че е получил над 37,2 милиона долара подкупи и незаконни комисиони, свързани с доставки на превозни средства за държавната автобусна компания и с държавни строителни проекти.

Шестак беше задържан от полицията в края на септември.

Видео, публикувано във Фейсбук от службата, показва следователи до големи купчини пакетирани банкноти, както и кадри от нощни разкопки в гора.

Снощи премиерът Петер Мадяр, който обеща да търси отговорност за предполагаемата корупция по време на управлението на Орбан и да възстановява неправомерно използвани публични активи, заяви, че 12 служители на държавното съкровище са преброявали иззетите пари в продължение на осем часа с помощта на пет машини за броене на банкноти.

Според него находката "официално бележи края на мафията ФИДЕС – ХДНП", визирайки бившата управляваща коалиция на Орбан с Християндемократическата народна партия.

"От днес Виктор Орбан е доказан мафиотски бос. Паднал мафиотски бос. А ФИДЕС е престъпна организация", написа Мадяр във Фейсбук.

Това е най-новото развитие в кампанията на правителството срещу предполагаеми злоупотреби по време на управлението на Орбан. В понеделник полицията задържа и по-малкия брат на бившия премиер в рамките на разследване за предполагаем трафик на хора и търговия с влияние.

Няколко други високопоставени фигури от ерата "Орбан", включително бившият управител на Централната банка, също се намират в ареста по подозрения за измама и корупция.

Орбан, чиято крайнодясна партия ФИДЕС претърпя тежко поражение на изборите през април от проевропейската формация ТИСА на Мадяр, заклейми разследванията и задържанията като политическа "тирания", целяща да го премахне от политическата сцена, допълва Асошиейтед прес.

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