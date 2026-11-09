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"Енвидиа" (Nvdia) проверява дали нейният главен изпълнителен директор Дженсън Хуанг е бил обект на чуждестранен шпионаж, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Строго секретно

По-рано медии писаха, че шефът на водещата американска технологична компания е имал извънбрачна връзка с китайска бизнес дама, която се оказала китайска шпионка.

В писмо до служителите на "Енвидиа" Хуанг призна, че е изневерявал на съпругата си, и пое "пълна отговорност" за своите действия.

От компанията коментираха, че няма причина да смятат, че нейни тайни и националната сигурност на САЩ са били компрометирани.

Според анализатори обаче шефът на "Енвидиа" може да загуби поста си след вътрешната проверка.

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп също коментира темата. Той каза, че не е обсъждал въпроса с Дженсън Хуанг, когото нарече "свестен човек".

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