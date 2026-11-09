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"Енвидиа" (Nvdia) проверява дали нейният главен изпълнителен директор Дженсън Хуанг е бил обект на чуждестранен шпионаж, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По-рано медии писаха, че шефът на водещата американска технологична компания е имал извънбрачна връзка с китайска бизнес дама, която се оказала китайска шпионка.
В писмо до служителите на "Енвидиа" Хуанг призна, че е изневерявал на съпругата си, и пое "пълна отговорност" за своите действия.
От компанията коментираха, че няма причина да смятат, че нейни тайни и националната сигурност на САЩ са били компрометирани.
Според анализатори обаче шефът на "Енвидиа" може да загуби поста си след вътрешната проверка.
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Президентът на САЩ Доналд Тръмп също коментира темата. Той каза, че не е обсъждал въпроса с Дженсън Хуанг, когото нарече "свестен човек".
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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.