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Започна парламентарният вот в Израел.

Ивицата Газа

Избирателните секции отвориха в 7:00 ч. местно време за първите избори запарламент - Кнесета, след нападението на радикалното палестинско движение "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г., информира онлайн изданието на израелския в. "Джерусалем пост".

Около 7,3 милиона израелски граждани с право на глас ще могат да дадат своя вот до 22:00 ч. Основните телевизионни канали ще публикуват екзитполове веднага след затаварянето на секциите, съобщава БТА.

Министър-председателят Бенямин Нетаняху, оглавяващ дясната консервативна партия "Ликуд", се изправя срещу лидера на опозиционния блок "Яшар" - центриста Гади Айзенкот, бивш началник на Генералния щаб на израелската армия.

Според социологическите проучвания, на които се позовава "Джерусалем пост" нито една политическа сила няма да успее да си осигури абсолютно мнозинство в 61-местния Кнесет.

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Атаката на "Хамас" даде началото на войната в ивицата Газа. При нападението на палестинските ислямисти бяха убити близо 1200 души на израелска територия според данни на Израел, а около 250 заложници бяха отведени в плен в анклава.

Според данни на здравните власти в крайбрежната територия, контролирани от "Хамас", при последвалата израелска инвазия са загинали над 74 000 палестинци.

През октомври миналата година с посредничеството на САЩ се стигна до споразумение за прекратяване на огъня, но оттогава и двете страни се обвиняват в нарушаване на примирието, а Израел продължава да нанася удари, искайки пълното разоръжаване на "Хамас", отбелязват световните агенции.

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