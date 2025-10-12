Държавите членки на Европейския съюз започнаха днес въвеждането на нова система за контрол по външните граници на блока, която електронно регистрира данните на граждани на трети страни, предаде Ройтерс.

Системата за влизане/излизане (EES) е автоматизиран механизъм, който изисква от пътуващите да се регистрират на границата чрез сканиране на паспорта и вземане на пръстови отпечатъци и снимка. Въвеждането ѝ ще се извърши постепенно в рамките на шест месеца.

Мярката има за цел да открива лица, които остават в дадена страна след изтичане на визовия срок, да се бори с фалшифицирането на самоличности и да се предотврати незаконната миграция, като се отчита политическият натиск в някои страни от ЕС за по-твърд курс.

"Системата за влизане/излизане е дигиталната основа на нашата нова общоевропейска рамка за миграция и убежище", се казва в изявление на европейския комисар по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер, предаде БТА.

Гражданите на държави извън ЕС ще трябва да регистрират личните си данни при първото влизане в Шенгенското пространство - всички държави членки на ЕС с изключение на Ирландия и Кипър, но включително Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. При следващи пътувания ще е необходима само биометрична проверка на лицето.

Системата трябва да стане напълно функционална до 10 април 2026 г., като печатът в паспорта ще бъде заменен с електронен запис.

 

