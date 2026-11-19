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Започна тристранна среща между президентите на Китай, САЩ и Русия Си Цзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин.

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В словото си в началото на срещата Си Цзинпин подчерта важността на сътрудничеството между трите велики държави за стабилността в света. "Положителното взаимодействие между големите държави не е въпрос на избор, а задължително изискване", заяви той.

Описвайки структурата на взаимодействието между трите държави, той отбеляза, че Пекин "развива своето всеобхватно стратегическо партньорство и координация с Русия в новата епоха" и "активно се стреми към изграждането на конструктивни и стратегически стабилни отношения" със САЩ. В света цари спокойствие, ако великите сили живеят в мир, а ако са в конфликт, светът потъва в хаос, подчерта Си. Ето защо Китай, САЩ и Русия трябва да си сътрудничат при решаването на глобалните проблеми и заедно да защитават мира и стабилността. Той отбеляза, че първата в историята среща на лидерите на Китай, Русия и САЩ има революционно значение.

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Си Цзинпин също така заяви, че ядреното оръжие трябва да бъде напълно забранено и унищожено. Според лидера на КНР ядреното оръжие е дамоклевият меч, висящ над главата на човечеството.

Снимка: Getty Images

Ядрената война не може да бъде спечелена и не трябва да бъде започвана. Необходимо е да се положат всички усилия за предотвратяване на ядрена война и за спазване на Договора за неразпространение на ядреното оръжие. Великите сили трябва да се придържат към принципа на ненамеса във вътрешните работи една на друга, заяви Си.

Последва изказването на Путин: "Уважаеми председателю Си Цзинпин, уважаеми президент на Съединените щати, господин Тръмп. На първо място бих искал да изразя благодарност към китайската страна и към председателя на Китайската народна република за организирането на днешната среща, която се провежда за първи път в такъв състав с участието на държавните глави на три държави - постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН: Русия, Китайската народна република и Съединените американски щати.

Нашите три държави са обединени не само от статута си на победители във Втората световна война, но и - което е най-важното - от съвместната отговорност за поддържането на международния мир и сигурност. Ние сме сред основателите на ООН, затова на нашите рамене лежи задачата за запазване и укрепване на системата на международното право, която се формира заедно с създаването на тази универсална организация, включително Устава на ООН и заложените в него принципи.

Снимка: Getty Images

Разбира се, трябва да обсъдим и глобалните и регионалните икономически връзки, продоволствената и енергийната сигурност. Нашите страни имат много съвпадащи интереси по отношение на уреждането на регионални конфликти, включително, разбира се, и конфликта в Украйна. Вчера обсъдихме това с председателя на Китайската народна република, а днес, по инициатива на президента на Съединените щати, отделихме много внимание на този въпрос по време на двустранната ни среща", заяви в началото на срещата руският президент.

За мен е голяма чест да бъда тук с Владимир и с вас, господин президент [Си Цзинпин], заяви на свой ред Доналд Тръмп. Американският президент заяви, че лидерите на Русия, САЩ и Китай носят особена отговорност за поддържането на диалога по въпроси, засягащи цялата планета. "В миналото лидерите често са избягвали разговори с държави, с които имат разногласия. Ние се придържаме към противоположното мнение", каза Тръмп.

Снимка: Getty Images

Президентът на САЩ също така заяви, че вече е обсъдил въпроса за Украйна с Путин и ще го обсъди сега на тристранната среща със Си. "Смятам, че Путин, а надявам се и другата страна, биха искали да видят края на войната в Украйна... Ние наистина правим история. На нас тримата има какво да обсъдим и вече обсъдихме много неща", каза американският президент.

Тръмп също така засегна темата за ядреното оръжие и заяви, че САЩ няма да допуснат Иран да притежава такова. Той отбеляза, че на страните е трудно да се отърват от ядреното оръжие, след като веднъж го притежават.

С това откритата част на срещата приключи. За нея е предвиден един час, бе съобщил предварително това прессекретарят на Путин Дмитрий Песков, но разговорите продължиха час и половина, след което Тръмп и Путин се тръгнаха, си Цзинпин изпрати руския президент лично до лимузината му. Очаква се съвместното послание на участниците в срещата.

По-рано в рамките на срещата на върха на АТИС в Шънджън се проведе среща между Путин и Тръмп, която продължи по-малко от час. Не последваха изявления пред пресата по резултатите от нея. Помощникът на Путин Юрий Ушаков заяви, че основната тема на срещата е била войната в Украйна.

Малко след това американският президент Тръмп проведе и предварителна среща със Си Цзинпин. "Разчитам на помощта и от двете страни по отношение на войната между Русия и Украйна. Бих искал тя да приключи", заяви Тръмп.

В същото време в интервю за Ен Би Си украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Китай и САЩ разполагат с достатъчно сила, за да спрат Путин в рамките на една среща.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.