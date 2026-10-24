Полицията е задържала заподозрян след избухването на огъня в историческата планинска хижа в Бавария

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Пожар избухна в историческата планинска сграда "Орловото гнездо" в германската провинция Бавария, използвана като резиденция от Адолф Хитлер и други нацистки ръководители. Германската полиция е задържала заподозрян в близост до мястото, но разследва дали той има връзка с инцидента, съобщава Ройтерс.

Около 200 пожарникари и служители на спешните служби са се борили с пламъците в района на Берхтесгаден в Южна Германия. Засега няма официална информация за причината за пожара или за евентуалния мотив на задържания.

Сградата, известна с германското си име Kehlsteinhaus, е построена през 1938 г. като къща за гости за нацистки ръководители и техните посетители. Тя се намира високо в Алпите, на впечатляващо планинско място, и е отделна от близката лятна резиденция на Хитлер, известна като Бергхоф.

Хитлер използвал планинската резиденция над град Берхтесгаден и като периодично седалище на правителството. През 1941 г. той се срещал там с военни командири, за да планират нахлуването в СССР, пише Би Би Си.

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След края на Втората световна война сградата е обявена за исторически паметник, свързан с нацисткия период. Днес тя е собственост на провинция Бавария.

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