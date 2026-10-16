Започването на атаки срещу собствената инфраструктура и население, последвано от обвинения срещу Москва, е един от любимите мръсни трикове на киевския режим, заяви говорителката на руското МВнР

6816 Снимка: БТА/АП

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Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова посочи, че засега няма доказателства коя държава стои зад ударите по търговски кораби в български води на Черно море, но индиректно изказа подозрения, че атаките са от Украйна и целта им е да се очерни Русия.

"Неотдавнашният инцидент в изключителната икономическа зона на България беше обсъден на среща между руския посланик Елеонора Митрофанова и българския премиер Румен Радев на 13 октомври. Заключението от този разговор е, че към този момент няма доказателства за участието на която и да е от страните в атаките срещу корабите", каза Захарова на брифинг, цитирана от ТАСС.

"Струва си да се помни, че започването на атаки, включително срещу собствената гражданска инфраструктура и цивилно население, последвано от обвинения срещу Русия, е един от любимите мръсни трикове на киевския режим", заяви още говорителката.

Руската държавна информационна агенция е озаглавила публикацията си "Захарова: Киев атакува собствената си инфраструктура, за да очерни Русия".

"Целта е ясна: да очерним страната си за пореден път и след това да молим западните си покровители спешно да предоставят допълнителни оръжия, да молим за пари и финансиране, за да продължим агресивната си неонацистка политика", заяви още говорителката.

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