Пет деца загинаха днес в Австралия, а няколко бяха тежко ранени, когато надуваемият замък, на който си играеха, бе вдигнат във въздуха от силен порив на вятър, съобщи полицията, цитирана от Франс прес.

#BreakingNews Four children have died and others injured after falling from a bouncy castle that was blown into the air in Australia, police say. The accident - caused by a wind gust - happened on Thursday at a primary school fun day in Tasmania, Australia. #GuguddeTvNews pic.twitter.com/aGYWVrxW3Y