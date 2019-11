Най-малко петима души са загинали, а 120 са ранени при земетресението, което разтърси североизточен Иран днес, предадоха световните агенции.

Трусът с магнитуд 5,8 бе отчетен в провинция Източен Азербайджан, в северозападната част на страната. Епицентърът е бил на 118 км западно от град Тебриз, който има население от 1,4 милиона души.

Според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център в района, засегнат от земетресението, живеят около 20 милиона души.

По-късно бе засечена поредица вторични трусове с магнитуд между 4,1 и 4,8. Жителите на района са напуснали домовете си в паника, допълва АП, цитирана от БТА.

Цифрите бяха предоставени от ръководителя на иранската служба за спешна медицинска помощ Пирхосеин Куливанд за държавната телевизия. Все още няма кадри от района, в който са изпратени спасителни екипи, освен малко снимки в социалните мрежи.

So far, five killed and over 250 wounded in a 5.9-magnitude quake that hit Tark and Varnakesh villages in Iran's East Azarbaijan province, north-west of the country pic.twitter.com/rZwTyyOUxc