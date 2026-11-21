Гръцки полицаи са успели да локализират гражданина на Нова Гвинея и са предупредили френските си колеги

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Мъж, заподозрян за убийство в Гърция, е бил арестуван във Франция, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Гръцките власти смятат, че мъжът е извършил убийство на жена от Буркина Фасо. Тялото на жената беше открито в куфар, изоставен до контейнер за отпадъци в централната част на Атина в началото на ноември.

Арестуваният е задържан в Страсбург след издадена международна заповед от страна на Гърция. Той е гражданин на Нова Гвинея.

Според информация в гръцките медии веднага след убийството мъжът е напуснал страната и е заминал за Франция. Той е изхвърлил мобилния си телефон. Полицията обаче е успяла да го локализира във Франция и е предупредила френските си колеги. След издадена международна заповед за арест мъжът е бил задържан.

Предстои да се задействат нужните процедури и арестуваният да бъде предаден на гръцките власти.

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