Мъжът, който е заподозрян за стрелбата в метрото на Ню Йорк в пиков час вчера, при което бяха простреляни 10 души, е бил задържан, предадоха световните агенции, като се позоваха на американски медии, цитиращи източници от полицията.

Според сайта на телевизия "Ен Би Си Ню Йорк" заподозреният е бил задържан в Манхатън. Той е бил откаран в ареста в квартала Ийс вилидж в Махнатън. Правоприлагащите органи казаха, че са получили сведения за мястото, на което се намирал Джеймс и така са успели да го открият.

За обвинението, което му е повдигнато - терористично нападение, Джеймс, може да получи и доживотна присъда.

Мъжът бе идентифициран в американските медии като 62-годишният Франк Ар Джеймс. В социалните медии той поствал много видеоклипове, в които описвал САЩ като расистко място, залято от вълна от насилие. В клиповете той разказвал и за борбата си с психическо заболяване, припомня Асошиейтед прес.

Франс прес пък припомня, че в стрелбата вчера пострадаха общо 23 души, като в тази статистика се включват и 10-те с огнестрелни рани. Пет от тези 10 души с огнестрелни рани са в критично състояние, предаде Асошиейтед прес. Останалите пострадали са с разнородни травми, включително вдишване на дим от димни гранати, хвърлени от мъжа в претъпкан вагон на метрото. Според полицията после нападателят стрелял най-малко 33 пъти с 9-милиметрово огнестрелно оръжие.

BREAKING: A man suspected of carrying out Tuesday morning’s mass shooting on a New York City subway train has been taken into custody. https://t.co/vY3Rr03amM