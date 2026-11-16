Задържаха руска гражданка за атентата срещу говорителя на бившия украински премиер Азаров
Според разследващите покушението в Москва е по поръчение на украинските тайни служби
Чуйте статията:
Следственият комитет на Русия съобщи, че е задържал руска гражданка, която според разследващите е замесена във взривяването на автомобил в Москва по поръчение на украинските тайни служби, предаде Ройтерс.
Русия на Путин
В изявление на Следствения комитет се посочва, че жената, чието име не се съобщава, е поставила взривно устройство под автомобила на Сергей Заворотни, бивш говорител на някогашния украински премиер Микола Азаров. Заворотни напуска Украйна по време на антиправителствените протести през 2014 г. и оттогава живее в Русия.
Атентатът срещу Заворотни бе извършен в петък, 13 ноември. Той оцеля, но бе хоспитализиран в критично състояние с откъсната ръка и тежко ранени крака.
Заворотни е международен журналист. Той работил в руската Държавна дума до 2004 г., а преди това - за "Комсомолская правда" в Латинска Америка. От 2010 до 2014 г. е прессекретар и говорител на проруското правителство на Азаров по време на президента Виктор Янукович.
През 2018 г. съвместно с Олексий Бердников издава книгата "Янукович се предаде. Държавният департамент прие. Как Русия загуби Украйна". След 2014 г. той нарече Евромайдана държавен преврат, обвини Запада във външен контрол над Украйна и оглави изданието "Антифашист".
През 2020 г. доклад на Комисията по разузнаване на Сената на САЩ го идентифицира като служител на руската Служба за външно разузнаване.