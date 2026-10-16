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Български гражданин на 61 години е арестуван снощи край Солун по подозрение за незаконно превозване на мигранти. Той е задържан след опит за бягство от полицейска проверка, съобщиха гръцката държавна телевизия ЕРТ и местни медии.

Мигрантската криза

Мъжът бил забелязан от служители на отдела за борба с незаконната миграция в паркиран автомобил на пътя между селищата Агиос Василиос и Хортиатис, в посока към Панорама. При приближаването на полицаите българинът се опитал да потегли с автомобила, за да избегне проверката, но не успял да го приведе в движение. След това напуснал превозното средство и побягнал пеша.

Последвало преследване, при което 61-годишният мъж оказал сериозна съпротива на служителите на реда, но в крайна сметка бил настигнат и задържан.

При проверката на автомобила полицаите открили трима чуждестранни граждани, всички от Иран, за които е установено, че нямат документи за законен престой в Гърция. Те са заявили, че са влезли на гръцка територия от границата с Турция по р. Марица (Еврос).

При полицейската операция са конфискувани автомобилът, използван за превозването на мигрантите, парична сума и мобилен телефон, съобщават гръцките власти.

По случая е образувано досъдебно производство. Срещу задържания е съставена преписка, която ще бъде предадена на компетентната прокуратура. Очаква се 61-годишният български гражданин да бъде изправен пред прокурор.

Зрелищна гонка в Солун между полицаи и българска кола с мигранти (видео)
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о-рано този месец трафик на нелегални мигранти завърши с катастрофа в центъра на Солун след зрелищна гонка между полицейски патрулки и кола с българска регистрация.

Гръцкото законодателство предвижда тежки наказания за незаконно превозване на мигранти. Според Кодекса за миграцията нарушителите могат да получат до 10 години затвор и глоба между 30 000 и 60 000 евро за всеки превозван човек. При доказана користна цел наказанието е най-малко 10 години лишаване от свобода, а глобата достига 100 000 евро на човек. Конкретните санкции зависят от повдигнатите обвинения и установените обстоятелства.

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