Залата за заминаващи пътници на летище "Завентем" в Брюксел е била евакуирана днес следобед за два часа зарази изоставен съмнителен багаж, съобщиха местни медии.

Пътниците са били изведени в открити площи пред основната сграда на аерогарата.

Проверка на сапьори е показала, че тревогата е фалшива и че багажът е бил забравен от пътник.

Работата на летището е възстановена, но се очакват закъснения на полетите с 30 до 120 минути.

На 22 март 2016 г. терористи задействаха бомба на летището в Брюксел (в същата зала, където днес е открит изоставеният багаж).

По-малко от час след това взрив разтърси и метрото в белгийската столица. Атентатите отнеха живота на 35 души и оставиха 340 ранени.