Британската депутатка Стела Крийзи се появи в Камарата на общините на британския парламент (долната парламентарна камара) с тримесечното си бебе, което кърми, но беше порицана заради това. Инцидентът породи нови дебати относно правата на народните избранички, които са станали майки, отбелязва Франс прес.

В Туитър парламентаристката от Лейбъристката партия показа снимка, на която се вижда официален имейл, който получила и в който й се припомняло, че правилникът на Камарата на общините е бил актуализиран в началото на септември. Съгласно актуализацията депутат не можел да идва в парламента, придружаван от дете.

"Очевидно не мога да дойда тук с тримесечното си бебе, което е много добро и което спи, когато аз говоря в Камарата на общините", пише в Туитър Стела Крийзи.

"Mothers in the mother of all parliament are not to be seen or heard it seems…."https://t.co/nOKjluFTre