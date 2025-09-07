За първи път от началото на войната Русия порази сградата на правителството в украинската столица Киев.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

При нощната атака Москва е изстреляла рекордните 805 дрона и 13 ракети, 4 от които балистични. Атаки е имало и срещу градовете Одеса, Харков, Днипро, Запорожие, Кременчук и Кривой Рог.

Сградата на украинския Министерски съвет е ударена призори. Тя се намира в историческия Печерски район в центъра на Киев. Гъстият дим от пожара на покрива и последните два етажа се вижда на километри. Хеликоптери се включват в гасенето.

Москва атакува Киев и още 6 града с дронове и ракети, Украйна отговори с удар по рафинерия
Виж още Москва атакува Киев и още 6 града с дронове и ракети, Украйна отговори с удар по рафинерия

Дете на 1 година и две жени са загинали при ударите с дронове в Киев. Поразени са няколко многоетажни жилищни сгради в различни райони. Поне 18 души са ранени.

"Ще възстановим сградите, но загубените животи нама как да бъдат върнати," написа министър-председателя Юлия Свириденко в Телеграм.

Снимка: Телеграм/Антон Геращенко

Тя призова света да реагира на тези разрушения не само с думи, но и с действия.

Снимка: Телеграм/Антон Геращенко

"Необходимо е засилване на санкционния натиск - преди всичко срещу руския петрол и газ. Необходими са нови ограничения, които ще ударят военната машина на Кремъл. А най-важното - Украйна се нуждае от оръжие. Това, което ще спре терора и няма да позволи на Русия да се опитва всеки ден да убива украинци", добави Свириденко.

Снимка: Телеграм/Антон Геращенко

Поне 7 души са били ранени и при атаки срещу жилищни сгради в Запорожие и Одеса. 2 жени на 73 и 27 години и един 36-годишен мъж са ранени при ударите по Одеса, информират от украинските отбранителни сили. Регистрирани са и щети по гражданската инфраструктура. В града избухнаха няколко пожара, включително в многоетажни сгради. Пожар е обхванал също така склад и автомобил. Сериозни щети са нанесени по сградата на Двореца на спорта в Одеса.

Снимка: БТА/АР

Във вечерното си изявление президентът Володимир Зеленски съобщи, че Украйна е започнала строежа на фабрика за части за ракети и дронове в Дания - първото такова съвместно производство.

"Украйна вече достигна важен резултат по време на тази война: почти 60 процента от оръжията, с които разполагаме и които имат нашите войници, са украински оръжия, мощни и модерни", добави държавният глава.

ИЗБРАНО
Трагичната история на Чарли Шийн Лайф
Трагичната история на Чарли Шийн
9654
Иван Иванов вдигна купата на US Оpen, но България има двама шампиони в деня на Съединението Корнер
Иван Иванов вдигна купата на US Оpen, но България има двама шампиони в деня на Съединението
21441
България по пътя към еврото: Солун се превърна в сцена за стратегически диалог Бизнес
България по пътя към еврото: Солун се превърна в сцена за стратегически диалог
15759
Разработиха система за измерване на сърдечния ритъм чрез Wi-Fi сигнали IT
Разработиха система за измерване на сърдечния ритъм чрез Wi-Fi сигнали
492
Тъмната страна струва скъпо: Продадоха светлинния меч на Дарт Вейдър за астрономическа сума Impressio
Тъмната страна струва скъпо: Продадоха светлинния меч на Дарт Вейдър за астрономическа сума
4823
Червило върху чаша – споменът за Джаки Кенеди в един легендарен хотел Trip
Червило върху чаша – споменът за Джаки Кенеди в един легендарен хотел
3178
От гирос до сувлаки: Неустоимото дзадзики, превърнало се в емблема на гръцката кухня Вкусотии
От гирос до сувлаки: Неустоимото дзадзики, превърнало се в емблема на гръцката кухня
3123