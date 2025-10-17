Историческата служба ще се състои на 22 октомври в Сикстинската капела по време на държавното посещение на крал Чарлз

1395 Снимки в колаж: АНСА/БТА

Крал Чарлз и папа Лъв XIV ще влязат в историята като първия британски монарх и римски понтифик, които се молят заедно на обща църковна служба от 500 години насам - от времето на Реформацията насам.

Историческата молитва ще се проведе на 22 октомври в Сикстинската капела по време на държавното посещение на краля и кралица Камила във Ватикана, съобщи Би Би Си.

Под шедьовъра на Микеланджело, служба с акцент върху опазването на природата ще обедини католически и англикански духовници и хорове. Богато украсената капела от 15-и век е мястото, където се провежда конклавът на кардиналите, които избират папата.

Двамата ще участват и в специална икуменическа служба - символ на помирение между двете църкви. През годините е имало срещи между британски монарси и понтифици, включително и на покойната кралица Елизабет II, но не и общи служби.

Според Бъкингамския дворец и Англиканската църква оламе, обща молитва на британски монарх и папа не се е провеждала, откакто крал Хенри VIII прекратява връзките с Рим през 16-и век.

Кралски източници подчертават историческото значение на събитието, тъй като кралят отдавна се ангажира с изграждането на мостове между различни вероизповедания.

Държавното посещение, планирано за март миналата година, беше отложено по-рано заради здравословното състояние на покойния папа Франциск. Въпреки това през април след това Чарлз и Камила посетиха неофициално болния водач на Римокатолическата църква.

В рамките на визитата сега ще се осъществи и първата официална среща на Чарлз с новия папа американец.

Крал Чарлз ще приеме и почетната титла "кралски конфратер" в базиликата "Св. Павел" - храм с дълбоки исторически връзки с английската монархия. Говорител на Англиканската църква заяви, че тази титла е признание към "усилията на краля в продължение на десетилетия за намиране на общ език между религиите и за обединяване на хората".

Кралят ще седи на специално изработен трон, украсен с кралския герб, който ще бъде запазен и за в бъдеще, за неговите наследници.

Държавните посещения се осъществяват от името на правителството, а говорителка на британското външно министерство подчерта значимостта на визитата.

Според говорителката на ведомството визитата на британската кралска двойка във Ватикана ще укрепи отношенията на Обединеното кралство с Католическата църква - най-голямата религиозна деноминация в света, наречена ключов и влиятелен партньор.

