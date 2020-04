Японският премиер Шиндзо Абе обяви за втори път извънредно положение заради коронавируса за цялата територия на страната, предадоха Асошиейтед прес, ТАСС и БТА.

Абе заяви, че мерките влизат в сила от утре и ще продължат до 6 май. Тогава е и краят на японските празници от така наречената "златна седмица". Честванията започват в края на април и продължават до началото на май.

Премиерът заяви, че общонационалното извънредно положение се налага, за да спре движението на хората през границите и да се наложи социална дистанция, "за да се преодолее националната криза с общонационални усилия".

Малко по-рано обаче, премиерът и правителството му отнесоха критики заради жената на Шиндзо Абе - Акие Абе. Участието ѝ в масово посещение на храм предизвика остри коментари в социалните мрежи. Действията на премиерската съпруга станаха повод за директни обвинения към властта за неадекватни мерки срещу коронавируса.

Груповото посещение, което се превърна в тема номер едно на деня, е от миналия месец. Заедно с още 50 човека Акие Абе посетила местно светилище в Югозападна Япония. Новината засили общественото недоволство затова как премиерът се справя с епидемията от коронавируса.

Подкрепата за министър-председателя пострада от плахата му и бавна реакция на епидемията, и ширещите се упреци, че в постовете си в социалните мрежи не показва, че разбира сериозността на кризата, смятат критиците.

Съпругата Акие Абе стана водеща тема за обсъждане и в японския Туитър, и до средата на тази сутрин името й бе ретуитното повече от 17 000 пъти.

New from me: Even though her trip was before the state of emergency declared this month, critics say Akie Abe's conduct yet again demonstrates an obliviousness regarding the crisis and reveals her as being out-of-touch with reality. https://t.co/PqfkdAh1Ye