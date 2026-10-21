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Собственикът на американската компания "Спейс Екс" Илон Мъск е наредил забавянето на работата на военната разновидност на нейната сателитна система "Старлинк", на която Украйна разчита, пише в. "Уолстрийт джърнъл" (WSJ), цитиран от Ройтерс и БТА.

Русия - Украйна

Американският всекидневник се позовава на представители на властите в САЩ и на запознати със случая източници. Агенция Ройтерс прави уговорката, че засега не може да потвърди тази информация.

Според източниците на "Уолстрийт джърнъл" както Илон Мъск, така и Доналд Тръмп са изразили през последната седмица недоволство във връзка с украинските удари по руски петролни рафинерии, които президентът на САЩ обвинява за високите цени на енергията. Някои от цитираните представители на американските власти твърдят, че собственикът на "Спейс Екс" е решил сам скоростта, с която системата "Старшийлд" предава данни на Украйна, да бъде ограничена миналата седмица.

"Уолстрийт джърнъл" излезе с тази публикация на фона на противоречивите изявления на Тръмп и Мъск по темата.

В петък президентът на САЩ каза, че нито той, нито най-богатият човек в света са виновни за забавянето на работата на военната разновидност на "Старлинк", което изненада неприятно Украйна. Мъск, от своя страна, заяви, че американското правителство носи отговорност за евентуални ограничения за "Старшийлд". И двамата обаче призоваха украинския президент Володимир Зеленски да се оттегли.

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Вчера Тръмп каза, че Украйна трябва да се съгласи на споразумение за слагане на край на войната с Русия.

 
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