Въздушната тревога бе обявена в 02:16 часа и продължи до 02:46 часа

3363 Снимка: АР/БТА

Одеса бе подложена на масирана въздушна атака с дронове в ранните часове днес, съобщи кметът на града Геннадий Труханов в приложението "Телеграм".

Около 20 руски дрона атакуваха украинския черноморски град, информират местните канали в "Телеграм", предава БТА.

В продължение на половин час в Одеса отекваха взривове, за съжаление, има поразени цели, съобщават още местните канали.

Въздушната тревога бе обявена в 02:16 часа и продължи до 02:46 часа.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

На този фон украинският президент Володимир Зеленски се изказа тази вечер в подкрепа на по-голямо европейско влияние в сегашните преговори между САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна, предаде ДПА, като се позова на вечерното му видеообръщение.

"Всички решения, които трябва да бъдат взети, за да се сложи край на тази война и да се гарантира сигурността, всъщност засягат цяла Европа", каза президентът на Украйна, цитиран от БТА.

Зеленски заяви, че сегашният конфликт е война на Русия не само срещу Украйна, но и "в Европа и срещу Европа".

По думите му затова са планирани срещи на европейско равнище за координиране на позициите. "Гласът на Европа трябва да повлияе на процесите", каза украинският лидер.

След телефонни разговори с германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Зеленски планира да проведе и телефонен разговор с италианския премиер Джорджа Мелони.

Кремъл обяви днес, че президентът на САЩ Доналд Тръмп може да преговаря с руския президент Владимир Путин следващата седмица за прекратяване на войната в Украйна.

Зеленски ще се включи в преговорите на по-късен етап, отбелязва ДПА.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.