72-годишният Сергей Заворотни е хоспитализиран в критично състояние с откъсната ръка и тежко ранени крака

5633 Снимка: БТА/АП

Чуйте статията:

Руският разследващ комитет, който се занимава с тежки престъпления, съобщи, че е започнал разследване по случай с експлозия на автомобил в Москва. Руските медии съобщиха, че е принадлежал на украинския бивш премиерски съветник Сергей Заворотний. Той беше говорител на бившия министър-председател на Украйна Микола Азаров, който живее в Русия, след като избяга по време на антиправителствените протести през 2014 г.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Колата е взривена рано тази сутрин в квартал Чертаново с бомба, прикрепена с магнит на мястото под шофьорската седалка, съобщи "Комерсант".

Жителите на улица "Кировоградская" са били събудени от силна експлозия. Малкото минувачи и служители на комуналните услуги се затичали към джип "Тойота". Колата била силно повредена, а окървавен мъж се търкулнал на пътното платно. От линейка, извикана от минувачи, са оказали първа помощ на жертвата.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

72-годишният Заворотни е хоспитализиран в критично състояние с откъсната ръка и тежко ранени крака.

Експлозията е била с мощност, еквивалентна на 300-500 грама тротил. Смята се, че самоделното взривно устройство е съдържало шрапнели.

Главното следствено управление на Следствения комитет на Руската федерация за Москва е образувало наказателно дело по обвинения в опит за убийство, извършено по общоопасен начин, което впоследствие може да бъде преквалифицирано като акт на тероризъм, а ако се установи, че атентаторът е руски гражданин, той ще бъде обвинен и в държавна измяна.

Разследващите почти не се съмняват, че престъплението води до агенти на украинските специални служби, пише "Коммерсант".

Снимка от профили на Сергей Заворотний в руски социални мрежи

Заворотний е международен журналист. Той работил в руската Държавна дума до 2004 г., а преди това - за "Комсомолская правда" в Латинска Америка. От 2010 до 2014 г. е прессекретар и говорител на проруското правителство на Азаров по време на президента Виктор Янукович. През 2018 г. съвместно с Олексий Бердников издава книгата "Янукович се предаде. Държавният департамент прие. Как Русия загуби Украйна". След 2014 г. той нарече Евромайдана държавен преврат, обвини Запада във външен контрол над Украйна и оглави изданието "Антифашист".

️ В Москві знову підірвали автомобіль: він належить прессекретарю експрем’єра України Миколи Азарова Сергію Заворотному, - росЗМІ Toyota Fortuner проїхала близько 200 метрів після виїзду з двору. Заворотного госпіталізували https://t.co/g44eV9KoTJ — Oleksii (@Oleksii88877) November 13, 2026

През 2020 г. доклад на Комисията по разузнаване на Сената на САЩ го идентифицира като служител на руската Служба за външно разузнаване.

Вчера руски военнослужещ загина при експлозия на автомобил в Санкт Петербург.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.