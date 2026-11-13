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Руският разследващ комитет, който се занимава с тежки престъпления, съобщи, че е започнал разследване по случай с експлозия на автомобил в Москва. Руските медии съобщиха, че е принадлежал на украинския бивш премиерски съветник Сергей Заворотний. Той беше говорител на бившия министър-председател на Украйна Микола Азаров, който живее в Русия, след като избяга по време на антиправителствените протести през 2014 г.

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Снимка: БТА/АП

Колата е взривена рано тази сутрин в квартал Чертаново с бомба, прикрепена с магнит на мястото под шофьорската седалка, съобщи "Комерсант".

Жителите на улица "Кировоградская" са били събудени от силна експлозия. Малкото минувачи и служители на комуналните услуги се затичали към джип "Тойота". Колата била силно повредена, а окървавен мъж се търкулнал на пътното платно. От линейка, извикана от минувачи, са оказали първа помощ на жертвата.

Снимка: БТА/АП

72-годишният Заворотни е хоспитализиран в критично състояние с откъсната ръка и тежко ранени крака.

Експлозията е била с мощност, еквивалентна на 300-500 грама тротил. Смята се, че самоделното взривно устройство е съдържало шрапнели.

Снимка: БТА/АП

Главното следствено управление на Следствения комитет на Руската федерация за Москва е образувало наказателно дело по обвинения в опит за убийство, извършено по общоопасен начин, което впоследствие може да бъде преквалифицирано като акт на тероризъм, а ако се установи, че атентаторът е руски гражданин, той ще бъде обвинен и в държавна измяна.

Разследващите почти не се съмняват, че престъплението води до агенти на украинските специални служби, пише "Коммерсант".

Снимка от профили на Сергей Заворотний в руски социални мрежи

Заворотний е международен журналист. Той работил в руската Държавна дума до 2004 г., а преди това - за "Комсомолская правда" в Латинска Америка. От 2010 до 2014 г. е прессекретар и говорител на проруското правителство на Азаров по време на президента Виктор Янукович. През 2018 г. съвместно с Олексий Бердников издава книгата "Янукович се предаде. Държавният департамент прие. Как Русия загуби Украйна". След 2014 г. той нарече Евромайдана държавен преврат, обвини Запада във външен контрол над Украйна и оглави изданието "Антифашист".

През 2020 г. доклад на Комисията по разузнаване на Сената на САЩ го идентифицира като служител на руската Служба за външно разузнаване.

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