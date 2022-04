Експлозия в истанбулския квартал "Бейоглу" наложи евакуацията на обитателите на няколко жилищни сгради в близост, съобщават турски медии.

Има данни за най-малко 10 ранени. Те са откарани в болница, но на този етап не е ясно какво е състоянието им.

There was a big explosion today in Istanbul, Turkey. 10 people have been injured in this explosion. There has been a stir in the area due to the explosion. The injured have been taken to the hospital. Let us tell you that this explosion happened in Beyoglu district of Istanbul. pic.twitter.com/tLZcTovLGR