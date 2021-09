Двама души са загинали при мощен взрив на газ, който е разрушил част от жилищен блок в руския град Ногинск, а шест души са в среднотежко състояние, предаде ТАСС, позовавайки се на Следствения комитет.

Вижте снимки >>

Сигналът за инцидента е подаден в 6.55 часа местно време. Пострадали са и две деца, които са на 5 и 11 години.

Рухнали са някои от стените на блока, нанесени са щети на 30 апартамента. Осем от тях са напълно разрушени. Взривът, който е избухнал в жилище на третия етаж, обитавано от многочленно семейство, не е предизвикал пожар. Спасителните работи продължават, тъй като според Министерството на извънредните ситуации под развалините е възможно да има затрупани хора.

При експлозията са счупени прозорците на съседните сгради. Хвърчащи отломки от панелния блок пък са паднали върху паркирани пред него автомобили.

Прокуратурата започна проверка по случая и изпрати на мястото следователи. Местните власти съобщиха, че централното подаване на газ към блока е изключено.

От жилищния блок са евакуирани над 170 души.

В социалните мрежи пък беше публикувано видео от момента на експлозията.

The moment of the explosion in the house in Noginsk, Moscow

#Russia pic.twitter.com/rQwNnQT77a