Това се случва за 30-и път за по-малко от година

2690 Снимка: БТА/АР

Над 12-часово "представление" с лава поднесе вулканът Килауеа на Хавайските острови, който започна да изригва отново в сряда. Това се случва за 30-и път за по-малко от година, което го прави един от най-активните вулкани в света.

Хавайската обсерватория за вулкани (HVO) към Американската геоложка служба съобщи, че силното изригване на кратера Халемаумау е започнало около 1:20 ч. сутринта Хавайско стандартно време.

Геолозите заявиха, че лавовите фонтани достигат височина между 150 и 300 фута (45-90 метра - бел. ред.), изригвайки от северния отвор, съобщи "Ню Йорк пост".

Камерите на USGS показаха на живо видео от продължаващото изригване от източната и западната страна на кратера Халемаумау.

Според Националната метеорологична служба, слаби ветрове могат да разнесат вулканични газове, а вулканичен материал да се посипе на юг от мястото на изригването.

В сила бе оранжев код за тревога, но не се очаква изригването да засегне търговските летища в окръг Хавай.

Днес активността му вече затихва.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.