Над 12-часово "представление" с лава поднесе вулканът Килауеа на Хавайските острови, който започна да изригва отново в сряда. Това се случва за 30-и път за по-малко от година, което го прави един от най-активните вулкани в света.

Хавайската обсерватория за вулкани (HVO) към Американската геоложка служба съобщи, че силното изригване на кратера Халемаумау е започнало около 1:20 ч. сутринта Хавайско стандартно време.

Геолозите заявиха, че лавовите фонтани достигат височина между 150 и 300 фута (45-90 метра - бел. ред.), изригвайки от северния отвор, съобщи "Ню Йорк пост".

Камерите на USGS показаха на живо видео от продължаващото изригване от източната и западната страна на кратера Халемаумау. 

Според Националната метеорологична служба, слаби ветрове могат да разнесат вулканични газове, а вулканичен материал да се посипе на юг от мястото на изригването.

В сила бе оранжев код за тревога, но не се очаква изригването да засегне търговските летища в окръг Хавай.

Днес активността му вече затихва. 

