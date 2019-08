Вулканът на италианския остров Стромболи изригна и предизвика горски пожари, но няма ранени хора, съобщи противопожарната служба на Италия, цитирана от ДПА.

"За момента няма данни за хора, пострадали от изригването", написа противопожарната служба в Туитър и добави, че нейни екипи работят за потушаване на пожарите.

Агенция АНСА съобщи, че огромен стълб дим се издига над вулканичния остров и може да бъде видян от няколко километра.

We were just at #Stromboli volcano watching the small eruptions. We left and then this giant eruption happened! #volcano pic.twitter.com/gQHjXuH9l3