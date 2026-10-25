"Студентска листа" ще има между 135 и 140 мандата, а управлявалата досега Сръбска прогресивна партия ще е със 105 в 250-местния парламент

22997 Снимка: БТА/АП

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Няма резултати, но предварителните данни сочат, че ние сме изгубили, обяви бившият сръбски президент Александър Вучич. По негова информация "Студентска листа" ще има между 135 и 140 мандата, а управлявалата досега Сръбска прогресивна партия ще е със 105 депутата в 250-местния парламент.

Вучич съобщи, че основаната от него партия получава около 1 720 000 гласа, а студентите - около 2 200 000. Той уточни, че никоя друга партия няма да влезе в новия сръбски парламент с изключение на някои малциствени партии, за които бариерата от 3 процента е по-ниска.

Ще се борим да им покажем какво е опозиция, заяви Вучич.

Студентите празнуват с викове "Победа!" по централните белградски улици, а преминаващите автомобили ги поздравяват с клаксони.

Изборният ден в Сърбия приключи в 20 ч. местно време (21 ч. българско) и започна преброяването на бюлетините. Право на глас имаха 6 451 292 избиратели, които избираха от 18 избирателни листи за 250 места в сръбския парламент. Според данни на Републиканската избирателна комисия (РИК) до 18 ч. са гласували 64,89% от избирателите. По оценки на агенциите Ipsos и Cesid, които провеждат паралелно преброяване, 67,6% от избирателите са гласували до 19 ч., предаде БТА.

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Раша Неделков от неправителствената организация Център за изследвания, прозрачност и отчетност (ЦРТА), която има статут на наблюдател, заяви, че очакват избирателната активност на предсрочните парламентарни избори да се увеличи с още три или четири пункта от 19 до 20 часа. Според ЦРТА избирателната активност до 19 часа е била 67,8%, докато на изборите през 2023 г. тя е била 55,5%.

От организацията обявиха, че са регистрирани голям брой индивидуални нередности. ЦРТА твърди, че бюлетини са били неправомерно фотографирани в 48 процента от избирателните секции, като повечето от тях са в Белград - в 79 процента от избирателните секции, както и в автономната област Войводина - в 58 процента от избирателните секции. Гласуване без валидни документи е наблюдавано в осем процента от избирателните секции.

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