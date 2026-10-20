Бившият сръбски президент заяви, че силите на реда няма да позволят безредици след предсрочния вот на 25 октомври

1455 Снимка: АП/БТА

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Бившият сръбски президент Александър Вучич обяви в интервю пред частната телевизия "Информер", че след провеждането на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври в Сърбия няма да се разиграе "френският сценарий" и да се стигне до ексцесии и палежи, както във Франция.

"Те (протестиращите) не са по-силни (от държавата), дори когато излязат на улицата. Тук има органи за опазване на реда", каза Вучич

"Няма да видите френския сценарий в Сърбия", добави той.

Преди седмица Вучич за първи път обяви, че ако има безредици по улиците след изборите, то те ще бъдат потушени и добави, че "отдавна изобщо не се страхува от безредици".

Изборите за депутати в сръбския парламент (Народна скупщина) бяха свикани на 25 октомври от президента Александър Вучич. Вотът има особено значение за политическото бъдеще на Вучич, който на 27 септември прекрати предсрочно втория си и последен според Конституцията президентски мандат, повече от седем месеца преди изтичането му.

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След напускането на президентския пост той оглави листата "Александър Вучич - Обединена Сърбия". Основаната от него Сръбска прогресивна партия го посочи и като свой кандидат за министър-председател, с което Вучич заяви намерението си да се върне начело на изпълнителната власт.

Вотът се провежда след близо две години студентски протести, започнали след срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души.

Сериозно предизвикателство за управляващите е подкрепяната от протестиращите студенти "Студентска листа - Студентите побеждават", която беше регистрирана за участие в изборите с 250 кандидати. Сред тях са университетски преподаватели, представители на различни професионални общности и гражданското общество. Самите студенти не участват пряко като кандидати, а подкрепят личности извън традиционните партийни структури. Движението настоява за търсене на отговорност за трагедията в Нови Сад, борба с корупцията и укрепване на демократичните институции.

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