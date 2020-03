Бившият майстор-готвач Адам Кастилехо разкри, че той е "Лондонския пациент" - втория човек в света, излекуван от вируса ХИВ, съобщи в. "Ню Йорк таймс". Той е четиридесетгодишен, роден във Венецуела, но повече от 20 години живее на Острова.

Кастилехо е решил да излезе от анонимност, след като почти две десетилетия се е борил с болестта, за да стане "посланик на надеждата". Пред в-к "Ню Йорк Таймс" той споделя, че след като са го диагностицирали, лекарите не са давали надежда да доживее Коледата на 2015 г.

“I want to be an ambassador of hope,” says Adam Castillejo, who is the second person to have been cured of H.I.V. https://t.co/TuiPud06aN