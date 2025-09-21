Втори ден проблеми на европейските летища след кибератаката *Летище Хийтроу в Лондон (снимки)
Пътници на няколко европейски летища продължиха да се сблъскват със закъснения и днес, след като кибератака засегна доставчик на софтуерни услуги, използвани при регистрацията за полетите, предаде ДПА.
Вчера летищата в Берлин, Брюксел, Дъблин и Лондон съобщиха за технически проблеми, засягащи обслужването на пътници. Според Европейския орган за управление на въздушното движение Евроконтрол причината е в информационна атака срещу американската компания "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace).
Дружеството, което оперира в сферата на аерокосмическите технологии, потвърди, че е било засегнато от "кибернетични смущения" в своя софтуер, използван на редица летища.
Берлинското летище Берлин-Бранденбург (BER) предупреди пътниците, че трябва да се подготвят за по-дълго чакане и евентуални закъснения. В изявление от днес се посочва, че летището, заедно с авиокомпаниите и доставчиците на наземно обслужване, полага усилия за минимизиране на прекъсванията. Регистрацията протича нормално, но пътниците се съветват да използват онлайн чекиране или терминалите за самообслужване, предаде БТА.
В събота на берлинското летище бяха отменени четири полета (две пристигания и две заминавания), а други бяха забавени. В някои случаи персоналът е преминал към ръчна обработка - с хартиени списъци и химикалки, вместо с компютри.
Според съобщения от Брюксел вчера най-малко 10 полета са били отменени, а 17 други са закъснели с повече от час. При регистрацията са се образували дълги опашки. От летището заявиха снощи, че "все още нямат индикация" кога системата ще заработи отново и поискаха от авиокомпаниите да отмени половината от планираните заминаващи полети.
RTX, която е собственик на доставчика на софтуер "Колинс Аероспейс", заяви, чесе надява да разреши проблема възможно най-бързо. Тя идентифицира своя софтуер Muse - който позволява на различни авиокомпании да използват едни и същи гишета за регистрация и изходи за качване на летището, вместо да изискват свои собствени - като системата, която е била засегната. Компанията все още не е разкрила какво се е объркало или колко дълго очаква да продължи прекъсването
Летище Хийтроу в Лондон също потвърди, че проблемите са свързани с атаката срещу "Колинс Аероспейс" и усилията за разрешаване на проблема продължават. Компанията се извини на закъсненията, но подчерта, че "по-голямата част от полетите продължават да се изпълняват", призовавайки пътниците да проверят статуса на полетите си, преди да пътуват до летището, и да пристигнат навреме.
Би Би Си съобщи, че "Бритиш Еъруейс" (British Airways) е продължила да работи нормално на летището, използвайки резервна система, но повечето други авиокомпании са засегнати от прекъсването.
A cyberattack on check-in software developed by Collins Aerospace has disrupted flights at London's Heathrow, Brussels and Berlin airports.— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 21, 2025
Thousands of passengers have been delayed as airline staff were forced to switch to manual check-in processes. pic.twitter.com/sQqeCQd15X
В събота е имало опашки с часове и около 47% от заминаващите полети от Хийтроу са били забавени, според системата за проследяване на полети FlightAware. Допълнителен персонал е бил на разположение в зоните за регистрация, за да помогне за минимизиране на смущенията.
Наоми Роуан от Съдбъри в Съфолк е трябвало да се премести в Коста Рика с кучето си Дъсти, но и двете сега са в хотел, след като полетът им на "Ер Франс" (Air France) от Хийтроу в събота е бил засегнат от кибератаката. Тя каза пред Би Би Си, че персоналът е качвал пътниците с химикал и хартия поради прекъсването, но ѝ казали, че не могат да качат кучето й без електронната система.
"Разплаках се, резервирах хотел и успях да се свържа с "Ер Франс" чрез "Уотсап", откъдето ми казаха, че следващият наличен полет за мен е понеделник", каза тя.
Луси Спенсър каза, че е чакала на опашка, за да се регистрира за полет на Малоазийските авиолинии (Malaysia Airlines), повече от два часа и че персоналът е регистрирал пътниците по телефона. Друга пътничка, Моназа Аслам, каза, че е трябвало да чака от ранните сутрешни часове с възрастните си родители и че закъсненията са довели до пропускане на свързващия им полет.
Засега не е ясно колко време ще са необходими за пълно възстановяване на нормалната работа на засегнатите системи.