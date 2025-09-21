Засега не е ясно колко време ще са необходими за пълно възстановяване на нормалната работа на засегнатите системи

684 Снимка: АР/БТА

Пътници на няколко европейски летища продължиха да се сблъскват със закъснения и днес, след като кибератака засегна доставчик на софтуерни услуги, използвани при регистрацията за полетите, предаде ДПА.

Вчера летищата в Берлин, Брюксел, Дъблин и Лондон съобщиха за технически проблеми, засягащи обслужването на пътници. Според Европейския орган за управление на въздушното движение Евроконтрол причината е в информационна атака срещу американската компания "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace).

Дружеството, което оперира в сферата на аерокосмическите технологии, потвърди, че е било засегнато от "кибернетични смущения" в своя софтуер, използван на редица летища.

Берлинското летище Берлин-Бранденбург (BER) предупреди пътниците, че трябва да се подготвят за по-дълго чакане и евентуални закъснения. В изявление от днес се посочва, че летището, заедно с авиокомпаниите и доставчиците на наземно обслужване, полага усилия за минимизиране на прекъсванията. Регистрацията протича нормално, но пътниците се съветват да използват онлайн чекиране или терминалите за самообслужване, предаде БТА.

Летището в Берлин на 20 септември Снимка: АР/БТА

В събота на берлинското летище бяха отменени четири полета (две пристигания и две заминавания), а други бяха забавени. В някои случаи персоналът е преминал към ръчна обработка - с хартиени списъци и химикалки, вместо с компютри.

Според съобщения от Брюксел вчера най-малко 10 полета са били отменени, а 17 други са закъснели с повече от час. При регистрацията са се образували дълги опашки. От летището заявиха снощи, че "все още нямат индикация" кога системата ще заработи отново и поискаха от авиокомпаниите да отмени половината от планираните заминаващи полети.

Летището в Брюксел Снимка: АР/БТА

RTX, която е собственик на доставчика на софтуер "Колинс Аероспейс", заяви, чесе надява да разреши проблема възможно най-бързо. Тя идентифицира своя софтуер Muse - който позволява на различни авиокомпании да използват едни и същи гишета за регистрация и изходи за качване на летището, вместо да изискват свои собствени - като системата, която е била засегната. Компанията все още не е разкрила какво се е объркало или колко дълго очаква да продължи прекъсването

Летище Хийтроу в Лондон също потвърди, че проблемите са свързани с атаката срещу "Колинс Аероспейс" и усилията за разрешаване на проблема продължават. Компанията се извини на закъсненията, но подчерта, че "по-голямата част от полетите продължават да се изпълняват", призовавайки пътниците да проверят статуса на полетите си, преди да пътуват до летището, и да пристигнат навреме.

Би Би Си съобщи, че "Бритиш Еъруейс" (British Airways) е продължила да работи нормално на летището, използвайки резервна система, но повечето други авиокомпании са засегнати от прекъсването.

A cyberattack on check-in software developed by Collins Aerospace has disrupted flights at London's Heathrow, Brussels and Berlin airports.



Thousands of passengers have been delayed as airline staff were forced to switch to manual check-in processes. pic.twitter.com/sQqeCQd15X — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 21, 2025

В събота е имало опашки с часове и около 47% от заминаващите полети от Хийтроу са били забавени, според системата за проследяване на полети FlightAware. Допълнителен персонал е бил на разположение в зоните за регистрация, за да помогне за минимизиране на смущенията.

Наоми Роуан от Съдбъри в Съфолк е трябвало да се премести в Коста Рика с кучето си Дъсти, но и двете сега са в хотел, след като полетът им на "Ер Франс" (Air France) от Хийтроу в събота е бил засегнат от кибератаката. Тя каза пред Би Би Си, че персоналът е качвал пътниците с химикал и хартия поради прекъсването, но ѝ казали, че не могат да качат кучето й без електронната система.

"Разплаках се, резервирах хотел и успях да се свържа с "Ер Франс" чрез "Уотсап", откъдето ми казаха, че следващият наличен полет за мен е понеделник", каза тя.

Луси Спенсър каза, че е чакала на опашка, за да се регистрира за полет на Малоазийските авиолинии (Malaysia Airlines), повече от два часа и че персоналът е регистрирал пътниците по телефона. Друга пътничка, Моназа Аслам, каза, че е трябвало да чака от ранните сутрешни часове с възрастните си родители и че закъсненията са довели до пропускане на свързващия им полет.

Засега не е ясно колко време ще са необходими за пълно възстановяване на нормалната работа на засегнатите системи.

