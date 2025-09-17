Голямо напрежение има сред жители и туристи на гръцкия остров Кефалония в Йонийско море, след като рамките на 48 часа станаха над 100 земетресения - вторични трусове, които засега са с магнитуд до 3,9 по скалата на Рихтер, предаде БНР.

Балканите

Няма информация за пострадали, но хората втора нощ остават навън в паркове и леките си автомобили.

Сеизмолозите апелират за изключително внимание, защото не са убедени, че най-силното земетресение е основния трус.

Хотелиерите съобщават, че много от туристите напускат, защото се страхуват от земетресението.

Островът се намира в една от най-активните сеизмични зони в Средиземноморието.

В същото време избухна голям пожар на острова.

Пожарът е обхванал аграрен район. Евакуираха жители и туристи от три села.  Предупреждават по мобилните телефони да са в готовност още няколко района. По въздух гасят два самолета и два хеликоптера. В района на пожара духа силен вятър. Огнеборците съобщават, че въпреки усилията не са овладели частично огъня, който променя посоката си заради вятъра.

